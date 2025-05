Ancora una scossa di terremoto (3.0) al confine fra Vicentino e Trentino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha svegliato, poco dopo mezzanotte e mezza, gli abitanti della Vallagarina ed è stata avvertita distintamente anche nell’Alto Vicentino, in particolare in val Leogra.

Il sisma, alconfine fra Vicentino e Trentino, è stato rilevato per la precisione alle 0:37:02 della scorsa notte (tra il 20 e il 21 maggio con l’epicentro a due chilometri a Nord Est dell’abitato di Trambileno, a 11 chilometri di profondità.

A Valli del Pasubio e Rovereto è stata nettamente sentita, insieme al boato che l’ha accompagnata.

