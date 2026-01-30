Un boato sveglia i trissinesi e non solo: scossa di terremoto 2.5 prima dell’alba

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In molti a Trissino e nella valle dell’Agno si sono svegliati di soprassalto nelle prime ore di oggi per un boato sentito nitidamente e che si è rivelato essere una scossa di terremoto.

Il sisma, di magnitudo 2.5 ha avuto il suo epicentro a un chilometro ad Est di Trissino alle 5:40 ora italiana di oggi, venerdì 30 gennaio. La liberazione di energia tellurica è avvenuta a ad una profondità di 9 chilometri,, come rilevato dalla Sala Sismica Invg di Roma.

La scossa è stata avvertita distintamente anche a Castelgomberto, Cornedo, Montecchio Maggiore, Arzignano, fino a Nogarole.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.