Forte scossa di terremoto a Catania

Secondo quanto riportato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ipocentro del sisma è sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Al momento non sono segnalati danni a cose o persone. Come riferito dal Comando dei vigili del fuoco di Catania, sono state numerose le chiamate alla sala operativa ma “solo per richieste di informazioni”.

Danni nella sede del Municipio e crolli parziali in alcuni edifici privati si sono registrati a Ragalna, nel Catanese, cittadina epicentro del terremoto. Il Comune ha attivato il Coc, il centro di coordinamento comunale presieduto dalla Protezione civile e dal sindaco Nino Caruso. I tecnici comunali hanno predisposto i primi sopralluoghi per verificare l'entità dei danni e la staticità degli edifici.

A scopo precauzionale il sindaco di Catania Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine. Tutte le scuole sono state chiuse per consentire le verifiche sugli edifici. “Capisco che a quest'ora provocherà tantissimi problemi a molti genitori e sono dispiaciutissimo, ma spero comprenderanno che la sicurezza è al primo posto”, afferma il primo cittadino. Il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.