Il Valli non la spunta perchè… spuntato: 1-1 per la leader. Nel C5 vittoria in testacoda

Nessuna delle due squadre “nel pallone” di Valli del Pasubio piange lacrime amare dopo il week end di pallone, anche se non arriva nemmeno stavolta la desiderata accoppiata vincente, come accade da tre settimane a questa parte. Stavolta a far bottino pieno è la formazione del calcio a 5, che vince 7-3 in serie C1 e rompe il digiuno di punti dopo due ko consecutivi. Il rilancio vale la conferma del 4° posto nell’anno da matricola e un podio avvicinato a soli 4 punti di distacco. Non va poi così male al Valli del calcio outdoor: se è vero che vede arrestarsi la striscia positiva da record di 8 successi di fila, la squadra di Lorenzi esce con un punticino prezioso dal campo del S. Tomio, team di media classifica, in una domenica d’emergenza piena tra squalifiche e assenze per infortuni.

Nel massimo campionato regionale di calcio a 5 venerdì sera si è disputato il 19° turno, che ha visto il Valli C5 di Matteo Trentin prevalere con relativa fatica sulla cenerentola del girone unico, il Dibiesse Miane. Il punteggio finale, un 7-3 abbastanza netto, è stato costruito ancora una volta nelle battute iniziali, grazie a un parziale di 4-0 che ha lanciato gli altovicentini verso un successo. Al settebello di gol, però, hanno fatto eco i cinque pali colpiti nel corso del match, che di fatto hanno impedito di chiuderlo in anticipo. Trevigiani bravi a rimontare metà del gap prima dell’intervallo, e fare venire qualche brivido in avvio di ripresa al portiere di casa Ruzza. Poi Dereck Lambert e Borriero hanno lanciato in avanti il quintetto arancionero, a segno ancora con Mielo (doppietta per lui) prima di concedere l’unico gol subito nel secondo tempo nel minuto finale. Tra i marcatori anche Radujkovic e Resner, oltre a un’autorete.

Rischia grosso il Valli dei campi d’erba allenato da Giacomo Trentin, ospite della trappola allestita dal S. Tomio, neopromossa in Seconda (girone F) che naviga in acque medioalte e capace di far valere il fattore campo come nessun’altra squadra nell’Altovicentino. Valli che giunge all’appuntamento senza praticamente i suoi migliori marcatori stagionali, ad eccezione di Vasic: fuori dai giochi Scapellato e i due attaccanti puri Dalla Riva e Ferrante, e subito sotto di un gol. I valligiani raggiungono il pareggio al 38′ del primo tempo su un contestato rigore (Cimenti il cecchino dal dischetto) dopo aver colpito una traversa, mentre nella ripresa possono solo difendersi dopo le espulsioni di Smiderle al 17′ della ripresa e di Miotello nel recupero. Assenze assicurati che inguaiano la capolista in vista del match di domenica (casalingo) contro il Montecchio Precalcino. Intanto il “tesoretto” di punti di vantaggio sulla seconda si assottiglia a 4 punti di margine.