Tir si incastra tra le case: danni e disagi. Pompieri all’opera da ore per liberare la strada

A Gambellara i vigili del fuoco stanno lavorando da questa mattina per disincastrare un autoarticolato rimasto bloccato in via Bruzzi, nella contrada Cavalloni, a poca distanza dal centro. Il mezzo, della ditta Dissegna Fratelli di Rossano Veneto ma con targa romena, ha imboccato – probabilmente causa di errate indicazioni del Gps – una strada particolarmente stretta, in discesa e non rettilinea, rimanendo impossibilitato sia a scendere che a salire.

La manovra errata ha provocato numerosi danni: al tetto e alle recinzioni di alcune abitazioni e alla segnaletica stradale. I pompieri di Arzignano sono intervenuti intorno alle 9 e hanno provato a liberare senza successo il bisonte della strada usando un potente trattore, operazione che però non si è rivelata sufficiente e dovranno quindi proseguire i tentativi nel pomeriggio, impiegando una grande autogru, con la quale il pesante mezzo verrà sollevato nella parte posteriore e messo in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale: la strada è ovviamente chiusa al traffico fino al completamento delle operazioni.