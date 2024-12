In 6 concludono in ospedale la giornata in montagna dopo lo scontro tra due vetture

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è conclusa amaramente in ospedale, per tutti, la gita in montagna nei giorni di vacanza per una comitiva di cinque persone, ricoverate in gruppo al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino. Nel pomeriggio di lunedì erano di rientro verso la pianura dal massiccio del Pasubio, in seguito allo scontro stradale tra l’auto in cui viaggiavano e un secondo veicolo in transito verso nord nei pressi di località Gisbenti.

Orario della segnalazione dell’incidente intorno alle 16.40. Subito inviata sul posto, lungo la strada provinciale 46, una pattuglia del consorzio di polizia locale di Schio, per agevolare la circolazione e per mettere in sicurezza il tratto che congiunge Veneto e Trentino, un’arteria particolarmente frequentata in questi giorni delle festività invernali.

A causare l’incidente odierno, secondo i primi rilievi, sarebbe stato il guidatore della Bmw di colore scuro diretta verso Rovereto e che, improvvisamente, ha invaso la corsia di marcia inversa, probabilmente per una distrazione. Proprio mentre sopraggiungeva, diretta a valle, la Hyundai all’altezza della curva, con inevitabile impatto tra i due veicoli e l’automobile con i 5 a bordo a schiacciarsi sul muretto di contenimento.

Il conducente della Bmw ed i 5 occupanti della Hyundai sono stati trasportati in seguito al pronto soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso e sottoposti agli accertamenti dovuti, per le cure richieste e stilare le prognosi di guarigione. Non si hanno notizie, per ora, di situazioni di salute gravi al punto da metterne a repentaglio l’incolumità personale. Il traffico, intenso in tale fascia oraria a causa di numerosi turisti in rientro dalle gite in montagna, ha subito rallentamenti per circa 1 ora. Rilievo e viabilità a cura di due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio e di una pattuglia dei Carabinieri.