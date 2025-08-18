Incidente tra due auto all’ora di pranzo di domenica: disagi al traffico verso il Pasubio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il week end lungo di Ferragosto ha “seminato” incidenti stradali in decine di località del Vicentino, il più a nord della provincia berica si è verificato domenica a Valli del Pasubio, con due autovetture coinvolte, una delle quali (Fiat 500) ribaltatasi sulla fiancata destra.

L’emergenza è stata segnalata in via Brandellero, verso le 13 di ieri, creando per un paio d’ore disagi alla viabilità lungo la strada provinciale Sp46. Nonostante l’urto tra le due auto e il ribaltamento, non si sono registrate persone ferite in maniera grave.

Invece è risultato necessario l’intervento dei vigili del fuoco vicentini, inviati sul posto dalla caserma di Arzignano per porre in sicurezza in mezzi in strada e ripristinare la viabilità ordinaria dopo la rimozione delle macchine incidentate. A collaborare alle operazioni che si sono protratte per circa tre ore anche una pattuglia di polizia locale Alto Vicentino e una dei Carabinieri della stazione di Valli del Pasubio, visto il flusso ingente di veicoli di passaggio per le località di montagna delle Piccole Dolomiti e verso il Trentino.

