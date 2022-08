Lieve malore per un 30enne sulla Strada delle 52 Galleria. Un medico-escursionista lo assiet

In un fine settimana tutto sommato tranquillo e senza incidenti sulle montagne vicentine si registra un secondo intervento di supporto da parte delle squadra di Soccorso alpino con basi operative sui monti del nord della provincia.

Oltre all’intervento di Recoaro di domenica sulla ferrata del Vajo Scuro, una chiamata ha richiesto praticamente in contemporanea – erano le 13.20 di ieri – un team di supporto per un escursionista di 30 anni sentitosi male nella salita sulla Strada delle 52 Gallerie del Pasubio.

Il servizio di salvataggio e assistenza è stato affidato in questo secondo caso al gruppo del Cnsas di Schio, che si è diretto con l’equipaggiamento verso la 41esima galleria per raggiungere il giovane padovano di Camposampiero in difficoltà. Lungo il percorso, per sua fortuna, camminava poco lontano un medico di passaggio che lo ha avvicinato, ravvisando dopo una visita sul posto un probabile principio di colica di natura intestinale.

Dolorosa ma gestibile, che ha permesso con la dovuta cautela al trentenne di proseguire fino a Rifugio Papa. Qui è stato preso in carico infine dalla squadra del Soccorso alpino e caricato sul fuoristrada, accompagnandolo fino a Bocchetta Campiglia dove sostava la sua automobile.