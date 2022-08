Giovane di 24 anni si “blocca” sulla ferrata. Raggiunto e portato in salvo dal Soccorso alpino

La richiesta di aiuto ha fatto “sponda” dalla parete rocciosa del Vajo Scuro al Rifugio Battisti ed è arrivata al Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno, che ieri alle 13 ha subito inviato il team di recupero sulla catena del Fumante.

A trovarsi in stato di difficoltà, per lo più per la stanchezza, era un giovane veronese di 24 anni, rimasto bloccato in parete senza possibilità né di salire in cima né di ridiscendere in autonomia.

L’escursionista stava cercando di completare la variante più impegnativa della Ferrata del Vajo Scuro, in territorio montano di Recoaro, una progressione in ascesa per esperti e ben allenati tra le più conosciute delle Piccole Dolomiti vicentine. Rimasto fermo su un terrazzino di roccia, a un certo punto si è dovuto arrendere e chiedere aiuto. Una squadra operativa degli specialisti del soccorso in quota ha quindi raggiunto con il fuoristrada località Giazza, per poi avvicinarsi a piedi e risalire la ferrata.

Una volta raggiunto il ragazzo 24enne residente a Cologna Veneta, i soccorritori lo hanno calato a valle in sicurezza fino al sentiero e, dopo averlo assicurato con una corda corta, lo hanno accompagnato lungo il tragitto fino a dove aveva parcheggiato la sua vettura. Dopo aver verificato che stesse bene e che non erano necessarie cure mediche ma solo un po’ di riposo, gli è stato dato il via libera per far rientro a casa in autonomia.