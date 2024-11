Masso cade sulla strada di Vallarsa: reti antiroccia e asfalto “sfondati”. Via inagibile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un grosso masso si è staccato a monte ed è precipitato sul fondo stradale, danneggiandolo dopo aver divelto la rete di contenimento sopra la SS46 in Vallarsa. Il punto di caduta è localizzato in località Valmorbia, nel tratto viabile trentino che collega la regione autonoma al Veneto. Siamo per la precisione al km 60+600.

Il problema franoso improvviso è stato segnalato ieri, giovedì 21 novembre, nel corso della mattinata, rendendo non transitabile l’arteria di montagna che “unisce” Valli del Pasubio e Vallarsa, comuni confinanti tra le province e regioni. Gli automobilisti in transito ieri dal momento del distacco roccioso sono stati invitati a deviare sulla Sp89.

Fortunatamente al momento del distacco delle rocce non c’erano veicoli in transito e non si registrano danni a mezzo o persone. A darne notizia è stato ieri il Comune di Vallarsa con i suoi canali di comunicazione social istituzionali. A cadere sull’asfalto una grossa pietra per volume e altri sassi rotolati da una sponda rocciosa, con il dispositivo a maglie antimasso a non reggere in questa occasione.

La strada, oggetto di un recente intervento di allargamento e restauro, rimarrà interrotta fino a nuovo ordine: da oggi è in programma l‘intervento urgente di ripristino, a cura del Servizio Geologico e del Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento, con supporto di una ditta specializzata in disgaggi.

Problemi analoghi si segnalano anche in località Durlo, nell’Ovest Vicentino, sulla strada che da Ferrazza sale verso il Comune di Crespadoro. Diversa la causa del punto critico: a rendere inagibile il tratto in questo caso è stata la caduta di piante sulla carreggiata.