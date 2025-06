Si sbriciola ancora il Cadore: distacco di rocce dal Monte Marcora, polvere su San Vito

Paura nella notte fra sabato 28 e domenica 28 giugno,a San Vito di Cadore (Belluno), dove un boato ha accompagnato un distacco di materiale roccioso dal Monte Marcora. L’evento, avvenuto proprio sopra l’abitato di San Vito, non ha causato danni o feriti, ma ha sollevato una nube di polvere biancastra che ha ricoperto tetti, alberi e auto, ‘imbiancando’ il paese e generando forte apprensione tra i residenti. Altri distacchi di masteriale roccioso erano già stati segnalati nei giorni scorsi a pochi chilometri, a Borca di Cadore. Sul posto sono intervenuti protezione civile, vigili del fuoco e forze dell’ordine per monitorare l’area e valutarne la stabilità. Al momento la Statale 51 Alemagna resta aperta, ma è raccomandatala massima prudenza agli automobilisti per la presenza di polvere sulla carreggiata.

