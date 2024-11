Auto in sosta investita da veicolo in marcia sulla bretella Thiene-Schio. Ferita 22enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ne uscito illeso il 41enne vicentino la cui automobile è stata urtata, ieri sera poco dopo le 20, da una vettura Renault condotta da una 22enne in transito sulla stessa carreggiata di marcia lungo la bretella Thiene-Schio, in territorio thienese.

Per la giovane donna che viaggiava sola in direzione nord, invece, si è reso necessario il ricovero in ambulanza al vicino pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per una serie di contusioni. Ferite rimediate nel ribaltamento dell’utilitaria dopo l’impatto su una Fiat 500.

Un impatto accidentale assai violento, come indicato nel report degli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino intervenuti giovedì sera sullo scenario dell’incidente, con problematiche al traffico inevitabili allo scopo di consentire i soccorsi in sicurezza e per rimuovere il mezzo incidentato dal centro della strada. Lo schianto si è avuto al km 4+250, appena prima del confine tra i Comuni di Thiene e Zanè, per cause da chiarire. Accertato, per ora, il fatto che la Fiat 50 si trovasse in sosta sul lato destro della carreggiata, per motivi sconosciuti.

L’automobilista rimasta seriamente ferita ma che non correrebbe rischi per la vita – pur se in attesa dell’esito degli accertamenti a cui è stata sottoposta – risiede a Schio, dove era di rientro per trascorrere la serata. Le sue iniziali sono M.G., indicate nel report del sinistro stradale. L’altro guidatore coinvolto (D.M) è un cittadino vicentino 41enne di Cornedo, per fortuna protetto dall’abitacolo e uscito incolume dall’incidente ma che dovrà affrontare comunque i disagi derivanti dall’incidente, in particolare per i danni al veicolo.

A seguito del violento urto l’autovettura Renault si è ribaltata più volte sulla carreggiata, ritornando poi “a terra” sulle quattro ruote e trasversalmente nell’opposta corsia di marcia mentre la Fiat 500 è stata sbalzata in avanti per almeno 20 metri. Sul posto mezzi e personale di soccorso, oltre agli operatori di competenza che si sono occupati di pulire il manto stradale dai detriti, con problema risolto intorno alle 21.30.