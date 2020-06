Monte Pasubio, la Strada delle 52 Gallerie sabato chiusa per l’annuale manutenzione

Fatica, dedizione e un viscerale amore per la montagna e i suoi suggestivi percorsi intrisi di natura e di storia. Metteranno anche questi elementi nel loro zaino virtuale i volontari che sabato mattina partiranno all’alba per dedicarsi alla pulizia e manutenzione della “Strada delle 52 Gallerie“, un appuntamento a cadenza annuale che riunisce e mette al lavoro decine di affezionati del massiccio del Pasubio, coordinati dal Cai di Schio con il supporto degli Alpini di varie sezioni locali.

A comunicarlo è il comune di Valli del Pasubio, che segnala agli escursionisti del week end il divieto di transito sul percorso principale e su altri itinerari della zona a partire dalle 4 del mattino e indicativamente fino alle 18, orario in cui le “truppe” al lavoro faranno rientro a casa. Da domenica, il giorno dopo, il percorso tra rocce e tunnel scavati nel corso della Grande Guerra torneranno regolarmente a disposizione degli appassionati.

Chiuse quindi anche altre vie di accesso al Monte Pasubio, per consentire ai numerosi volontari di operare in sicurezza sui sentieri, tra i quali Val Camossara, Val Fontana d’Oro, Ex Direttissima e Cinque Cime, altre ai “vaj” presenti sul massiccio che si erge sul confine nord della provincia vicentina e della regione con quella trentina. In caso di condizioni meteo avverse la giornata di recupero è stata fissata in sabato 18 giugno.