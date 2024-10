Ottantenne precipita dal tetto da cinque metri. Miracolato: riporta “solo” un serie di traumi

Grave infortunio intorno alle 14 a Valli del Pasubio in contrada Stoccheghe a Valli del Pasubio: un anziano di circa 80 anni è caduto da un’altezza di cinque metri e si trova ora ricoverato presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza per politraumi.

L’ottantenne, dalle prime informazioni raccolte, si trovava sul tetto per effetturare alcuni controlli alle tegole, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra. In quel momento non c’erano testimoni e l’allarme è scattato quando un vicino si è accorto dell’accaduto e ha chiamato il numero di emergenza 118. ue Sul posto, oltre a un’ambulanza, è intervenuto l’elisoccorso di Verona Emergenza, che ha provveduto a trasportare l’infortunato, in codice giallo per policontusioni, all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ora è ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.