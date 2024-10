Vicenza, domani la trasferta a Novara. Sabato scorso al Menti seconda vittoria consecutiva

Dopo la seconda vittoria consecutiva sabato scorso, 26 ottobre in casa con l’Atalanta U23 per 3-0, il L.R. Vicenza, si prepara alla trasferta in Piemonte: domani sera il match a Novara, contro la squadra allenata da Rino Gattuso. Prima della partita di sabato scorso, la società e i tifosi hanno voluto ricordare Marisa Terzo, morta dopo una lunga malattia e per decenni anima del Coordinamento dei club biancorossi.

La gari si era aperta al 10′ con la conclusione di prima intenzione di Talarico. Raddoppio al 68′ con Della Morte. Poi a chiudere con il terzo gol all’82’ era stato Rauti con un tiro a giro sotto l’incrocio.

Domani la sfida a Novara

Biancorossi di nuovo in campo domani 29 ottobre a Novara al Silvio Piola alle 20.45 per la 12a giornata di campionato. Arbitra Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Mister Stefano Vecchi: “Dobbiamo avere continuità, pensare a noi stessi. Il Novara ha giocatori esperti di categoria, qualche giovane interessante ed è guidato bene da Gattuso. Noi dobbiamo continuare a lavorare tanto e bene durante la settimana e vedere poi questo lavoro messo in campo. Gran parte di quello che facciamo, la squadra lo mette in campo. Durante la settimana tutti fanno un lavoro importante e su questa cosa lavoreremo per andare a migliorare ulteriormente”.