Scivola in montagna, escursionista finisce in ospedale

Questa mattina alle 9.20, la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un escursionista scivolato sul sentiero 944, che sale all’Eremo di San Giorgio a Solagna. Il 59enne di Romano d’Ezzelino, che stava camminando assieme alla moglie, aveva messo male un piede riportando una probabile distorsione alla caviglia.

Una squadra si è avvicinata con i mezzi, per poi proseguire mezz’ora a piedi. Raggiunto l’infortunato, i quattro soccorritori gli hanno immobilizzato il piede, lo hanno caricato in barella e trasportato fino all’appuntamento con l’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Bassano del Grappa.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.