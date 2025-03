Più “avventurieri” che escursionisti passano la notte nelle Gallerie del Pasubio. Attivati i soccorsi

Non si erano curati dei pericoli connessi alla neve caduta sul Pasubio nei giorni scorsi e del maltempo delle previsioni avventurandosi in sei – sarebbero tutti giovani tra i 25 e i 30 anni – sulla Strada delle 52 Gallerie del Pasubio, dove hanno trascorso la notte. Se non al gelo, sicuramente al freddo.

Ieri la partenza del gruppetto di escursionisti improvvisati, di stamattina invece l’intervento richiesto al Soccorso Alpino di Arsiero che è stato attivato intorno alle 10 per prestare aiuto a chi tra i trentenni presentava delle difficoltà nella ridiscesa lungo la Strada degli Scarubbi, considerando la pericolosità del percorso viste le condizioni meteo non idonee.

La Strada delle 52 Gallerie, molte delle quali al momento intasate dalla neve, è ricoperta su più tratti dell’itinerario, fattore che ne sconsiglia decisamente di intraprendere il percorso se non esperti e con adeguata attrezzatura. I sei ragazzi, tutti maschi, non ne disponevano affatto come si precisa nel report del Cnsas-Soccorso Alpino Triveneto. Inoltre, alcuni tra loro indossavano un abbigliamento troppo leggero e calzature inadeguate, esponendosi a molteplici rischi. Per loro fortuna non si è verificato alcun infortunio nonostante l’assenza di cautela dimostrata.

I sei ieri sera erano riusciti in qualche modo a farsi strada nella neve e superare le gallerie, in una delle quali hanno trascorso passato la notte. Al momento di ridiscendere dalla Strada degli Scarubbi, però, zuppi di pioggia e infreddoliti, hanno chiesto aiuto. I soccorritori sono andati loro incontro con due mezzi, assieme a una squadra del Soccorso alpino di Schio, e dopo averli incrociati ormai quasi al di fuori della parte innevata, li hanno riaccompagnati a Bocchetta Campiglia dove si sono allontanati con i propri mezzi.

Una raccomandazione, l’ennesima, giunge dalla centrale del Soccorso Alpino. “Avvertiamo che in questi giorni sia la Strada delle Gallerie che quella degli Scarrubi sono coperte dalla neve, con molte gallerie chiuse e che è forte il rischio di scivolare come la possibilità di caduta di slavine”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.