Ponte Gisbenti va sostituito: chiusura dal 16 settembre, traffico pesante su Arsiero

Va sostituito il ponte sul torrente Malunga “dei Gisbenti”, a Valli del Pasubio e per questo il monte stesso sarà chiuso dal 16 settembre. Per raggiungere il territorio a Nord di Valli, Pian delle Fugazze e la Vallarsa sarà quindi necessario, per tre settimana, usare la viabilità alternativa attraverso le contrade, con tempi di percorrenza notevolmente più lunghi. Lo comunica Vi.Abilità.

La circolazione verso il Trentino verrà modificata dopo l’abitato di Valli del Pasubio. Per il trasporto merci e per le deviazioni locali per i residenti sono previste ampie informazioni e indicazioni in loco.

Il ponte sulla strada provinciale 46 è da mesi oggetto di un un intervento di manutenzione straordinaria: presenta infatti evidenti segni di ammaloramento strutturale, in particolare sull’impalcato, che rende ora necessaria la sua completa sostituzione. L’intervento prevede la demolizione dell’attuale impalcato e la sua sostituzione con una struttura più sicura ed efficiente.

Un cantiere da mezzo milione di euro che necessita della chiusura totale della strada per un periodo stimato di almeno venti giorni, durante i quali sarà realizzata la struttura a latere del manufatto esistente.

Sono state predisposte due opzioni alternative per la viabilità. I mezzi pesanti e il traffico di attraversamento fra il Vicentino e il Trentino, è prevista una lunga deviazione lungo la Sp 350: da Schio si dovrà deviare su Arsiero e la valle dell’Astico, proseguendo verso Folgaria e Rovereto.

Per i residenti sarà invece possibile utilizzare una strada secondaria non accessibile a camion, camper e mezzi alti: un arco lungo il percorso limita infatti le altezze. Per chi scende da Sant’Antonio del Pasubio, il transito sarà convogliato verso Val Maso, con traffico regolato da un semaforo a senso unico alternato e la presenza di volontari della protezione civile e della polizia locale.

Quanto alla linea Svt, da Sant’Antonio i passeggeri saranno trasportati con pulmini fino allo stabilimento Norda, da dove ripartiranno con i pullman verso Schio. L’Amministrazione Comunale di Valli del Pasubio ha organizzato quattro incontri sulla gestione della viabilità alternativa durante la chiusura imminente del Ponte Gisbenti.

