Ponte dei Gisbenti riaperto al transito: carreggiata unica a senso alternato

Riapre al traffico per tutti i mezzi il Ponte dei Gisbenti a Valli del Pasubio, con un’unica carreggiata a senso unico alternato.

La notizia è stata diffusa da Vi.Abilità, l’ente pubblico per la gestione delle strade provinciali e i ponti della Provincia di Vicenza e gestore del tunnel Schio-Valdagno, che con soddisfazione ha dichiarato di aver rispettato il programma per la consegna dei lavori al 100%.

Dopo un’attenta valutazione il vecchio ponte era stato destinato alla sostituzione e lo scorso 16 settembre erano partiti i lavori per la demolizione, con un previsione di spesa di 500mila euro, a carico di Vi.Abilità, per la realizzazione del nuovo ponte.

Dopo i lavori, il ponte ripristina in parte la vecchia circolazione e torna a collegare Valli del Pasubio con Sant’Antonio. Per tre settimane, il collegamento diretto era stato interrotto, causando disagi a residenti, pendolari e turisti. L’arteria è infatti fondamentale per la viabilità verso il Trentino e per il transito verso la Strada delle 52 Gallerie del Pasubio e Rovereto. La riapertura, seppur parziale, restituisce respiro alla circolazione nella zona.

Il ponte

Il nuovo ponte sul torrente Malunga è lungo otto metri, con un peso complessivo di 81 tonnellate, progettato per sostenere il traffico quotidiano di migliaia di veicoli. La carreggiata è larga sette metri, con corsie da tre metri e banchine laterali asfaltate da 50 centimetri. La struttura, in acciaio cor-ten, garantisce resistenza e durabilità. La scelta di mantenere la configurazione strutturale ed estetica delle spalle del ponte risponde a esigenze di compatibilità con l’ambiente circostante e le prescrizioni della Soprintendenza.

