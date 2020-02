Riapre dopo cinque anni la Fonte Regina a Staro. Imbottiglierà per il porta a porta

Dopo cinque anni dall’interruzione della produzione riprende l’attività della Fonte Regina a Valli del Pasubio, nella frazione di Staro. Nello stabilimento, che fa parte del gruppo Fonte Margherita capeggiato da Denis Moro e Nicola Sartore, saranno imbottigliate Fonte Regina e Fonte Lonera.

Lo stabilimento di Staro diventa quindi la terza sede produttiva all’interno del gruppo delle Acque delle Piccole Dolomiti, oltre a quelli di Fonte Margherita e Fonte Alba. Le origini di Fonte Regina risalgono al 1904 quando un gruppo di farmacisti la scoprì, attribuendole immediate qualità salutistiche. Si tratta di un’acqua effervescente naturale che sgorga da una roccia vulcanica presente ad una profondità di oltre 500 metri sotto il livello del mare. Non solo Fonte Regina però, visto che nel nuovo stabilimento sarà imbottigliata anche l’acqua oligominerale Fonte Lonera che deriva dalla più alta sorgente delle Piccole Dolomiti, a ben 1240 metri sul livello del mare.

“È una riapertura importante quella di Fonte Regina Staro perché consolida il nostro gruppo, valorizza il territorio e assicura nuova occupazione – dichiara Denis Moro, amministratore della società – in un contesto in cui tanti importanti concorrenti chiudono gli stabilimenti, il nostro gruppo investe per riaprirne uno storico, di qualità, in cui imbottigliamo sia Fonte Regina Staro che Fonte Lonera, entrambe dedicate al porta a porta”.

La riapertura del nuovo stabilimento, frutto del lavoro del team guidato da Nicola Sartore, amministratore della società, dà speranza ad un territorio che da cinque anni assisteva alla chiusura dell’impianto. Sono state introdotte delle innovazioni di processo che automatizzano l’impianto di imbottigliamento in vetro rendendolo uno dei più veloci e sicuri a livello nazionale.

Il gruppo Fonte Margherita è già presente in Italia nella moderna distribuzione organizzata, nel fuoricasa e nel vending sia con l’acqua in bottiglie di vetro che con la nuova confezione in cartone riciclabile che ha recentemente presentato a Londra. Prima azienda in Italia ad utilizzare la confezione in cartone eco-sostenibile per l’acqua minerale.