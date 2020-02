Ripartite via cielo le ricerche di Daniele. Elicottero e droni a scandagliare dall’alto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo il vertice in prefettura a Vicenza di martedì scorso sono riprese stamattina, esclusivamente via cielo, le ricerche di Daniele Mezzari, scomparso sul Monte Pasubio lo scorso 25 gennaio. Partecipano alla nuova fase di perlustrazioni i vigili del fuoco, insieme ad altri gruppi di supporto da terra. E’ in corso il sorvolo dell’area delle Piccole Dolomiti sul confine tra Veneto e Trentino, sopra Valli del Pasubio, utilizzando come noto un elicottero e droni telecomandati di ultima generazione, capaci si scandagliare anche spazi angusti come crepacci e anfratti altrimenti inaccessibili sulle pareti di roccia.

A distanza di quasi due settimane dalla scomparsa del 42enne di Montecchio Maggiore, senza alcuna notizia riguardo la sua sorte e su quanto accaduto dopo l’abbandono della sua auto nei pressi di Rifugio Balasso, l’obiettivo consiste verosimilmente nel ritrovare il corpo dell’uomo. Per restituirlo ai suoi cari e provare a dare risposte certe a un dramma che si protrae ormai da 13 giorni, ancora avvolto nel mistero. Daniele si era recato in solitudine sul massiccio che sovrasta la valle dell’Altovicentino, per una camminata nel silenzio delle montagne. Non era la prima volta, nulla di anomalo quindi.

La speranza residua, da parte dei ricercatori, è di scorgere qualche indizio attraverso l’occhio elettronico delle telecamere montate sui droni, in un’area montuosa vasta svariati chilometri. Dispositivi già peraltro utilizzati nel corso degli 8 giorni ininterrotti di setaccio palmo a palmo, via terra e via aerea, senza alcun risultato.