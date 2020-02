Previsioni meteo 7-9/02. Continua l’alta pressione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

VENERDI’ 7 FEBBRAIO

Alta pressione nuovamente in rinforzo sul nostro territorio. Bella giornata di sole sul vicentino con estese brinate mattutine in pianura e cielo terso. Estremi termici in pianura tra -2 e +9°C

8 FEBBRAIO

Da sereno a poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi in pianura, in aumento invece in montagna.