Ritrovato morto in una zona impervia Simone Dal Bon, sparito a Pian delle Fugazze

È stato trovato morto nel primo pomeriggio Simone Dal Bon, il 42enne di Schio di cui non si avevano più notizie dal 27 dicembre.

Le ricerche dalla sera del 1° gennaio si erano concentrate sui sentieri che partono da Pian delle Fugazze, fra Valli del Pasubio e Vallarsa. Qui infatti, proprio davanti all’accesso alla Strada degli Eroi, era stato rinvenuto il suo van, chiuso.

Il cadavere è stato individuato in una zona particolarmente impervia. Sul posto per il recupero della salma stanno ora operando i vigili del fuoco con l’elicottero Drago partito da Venezia e gli operatori del. Soccorso alpino.

Notizia in aggiornamento

