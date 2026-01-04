Primo step di coppa ok per il Famila a Tortona: il Roseto non punge, Schio in semifinale

Prima palla contesa di Coppa Italia e primo sorriso per il Famila Wuber Schio, che batte agevolmente, da testa di serie numero uno, il People Strategy Roseto in un appuntamento inusuale per il basket femminile in questa stagione. Contro le abruzzesi, incontrate appena 15 gironi prima in campionato, in cinque bombardiere finiscono in doppia cifra contribuendo in maniera decisiva al punteggio finale di 96-58 a favore delle arancioni vicentine.

Un dominio quasi assoluto, seppur con andamento altalenante, sancito dal 14-0 iniziale che ha permesso a capitan Sottana e compagne di mettere in sicurezza l’esito del match già nei primi 10′ di partita, valida come primo quarto di finale della giornata inaugurale. Riuscendo al contempo a risparmiare anche energie preziose tra le effettive convocate in Piemonte per partecipare alla Coppa Italia, kermesse che il Famila affronta da club campione in carica.

Detto del vantaggio corposo maturato subito in avvio del confronto tra la prima e la ottava del seeding, a salire in cattedra è sempre la prolifica Jess Shepard, con la slovena dai natali statunitensi a dominare sotto i tabelloni, configurando un personale di 21 punti a segno. Poi Laksa e Andrè siglano 30 punti in due, con rotazioni ampie tra le atlete chiamate a coprire anche le assenze forzate di Panzera e della spagnole Conde, che si conta in questo caso di poter recuperare per le prossime partite da dentro o fuori. Ben 55 i punti messi a canestro dalle altovicentine prima della sirena di metà gara. Ora il clan Famila Schio in tribuna per conoscere chi affronterà nel secondo step tra Geas Sesto San Giovanni e Dinamo Banco di Sardegna. Se poi si arriverà all’ennesimo derby veneto di finale, come d’abitudine ormai e praticamente non quotato, lo si saprà lunedì sera.

Il programma completo della Coppa Italia

—4 gennaio | quarti di finale

14.00 Famila Wuber Schio (1) – People Strategy Roseto (8)

16.15 Geas Sesto San Giovanni (4) – Dinamo Banco di Sardegna Women (5)

18.30 La Molisana Magnolia Campobasso (3) – Autosped G BCC Derthona (6)

20.45 Umana Reyer Venezia (2) – Logiman Broni (7)

—5 gennaio | semifinali

18.30 Vincente 1vs8 – Vincente 4vs5

20.45 Vincente 2vs7 – Vincente 3vs6

—6 gennaio | finale alle 20.45

IL TABELLINO DEL MATCH: Famila Wuber Schio-Panthers Roseto 96-57

PARZIALI 29-19, 26-11 24-10, 17-17

Famila Wuber Schio: Sottana 2, Zanardi 9, Verona 12, Conde ne, Andrè 14, Zandalasini 11, Badiane 8, Keys 3, Shepard 21, Laksa 16.

People Strategy Panthers Roseto: Tall ne, Puisis 6, Lucantoni 0, Moroni 11, Caloro 4, Espedale 3, Farabello 0, Verlasevic Brcaninovic 0, Bura 16, Coser 2, Ustby 15.

