Cade sotto il ponte Avis: carabinieri e soccorso alpino salvano una 59enne di Schio in ipotermia

Missione riuscita per la task force di salvataggio che si è formata ieri sera in pochi minuti, e che ha visto carabinieri, membri del Soccorso Alpino ed equipaggio dell’eliambulanza di Trento – insieme al figlio della dispersa – ritrovare e recuperare ieri sera un’escursionista che rischiava seriamente la vita, dopo le ore trascorse all’addiaccio sotto il Pasubio. Solo successivamente, a distanza di 12 ore dall’intervento di soccorso, si è venuti a conoscenza dal comando dell’Arma di Schio che la donna tratta in salvo aveva manifestato ai familiari intenzione suicide, lasciando un biglietto esplicito.

L’allarme era scattato alle 21.30 di lunedì, dopo che il congiunto si è presentato al comando carabinieri per chiedere aiuto dopo il mancato rientro della madre, che non rispondeva al cellulare, comprensibilmente in apprensione per il messaggio letto al suo rientro. L’auto di proprietà della cittadina scledense è in poco più di un’ora stata trovata in un parcheggio di Monte Cornetto – essenziale il sistema di rilevazione delle targhe installato a Valli del Pasubio per indirizzare le ricerche – e da lì è iniziato il setaccio sul percorso verso il ponte tibetano “Avis”, fino a rintracciarla ancora viva nelle vicinanze, più in basso nel bosco.

Il figlio e i carabinieri attivati, già sulle tracce della 59enne, sono stati raggiunti dal team di 10 soccorritori del Cnsas equipaggiati per scendere dal crinale e raggiungere l’infortunata, scivolata a valle a causa della neve presente sulle Piccole Dolomiti sa u quelle altitudini. Si trovava lì da parecchie ore, al gelo, infreddolita e impossibilitata a muoversi per i traumi nella caduta, se accidentale o volontaria è un aspetto che rimane da appurare, lasciando oggi la priorità allo stato di salute della stessa. La donna, infatti, dopo aver girovagato per ore sembra avesse desistito dagli intenti estremi, decidendo di ridiscendere attraverso un ripido sentiero e incappando però nel suolo ghiacciato: sarebbe scivolata rovinosamente per circa 100 metri. Era partita da Schio, in solitaria, intorno all’ora di pranzo dello stesso giorno.

Il figlio e i militari sono riusciti a raggiungerla, confortarla e scaldarla, con gli specialisti del soccorso in quota ad attrezzare poi una una corda di sostegno per facilitare gli spostamenti lungo la scarpata fino a individuare un luogo adatto per il recupero della donna, da issare sull’elicottero del 118 giunto dall’ospedale di Trento. Dal velivolo sono sbarcati da un’altezza di circa 40 metri, grazie al verricello, i componenti dell’èquipe sanitaria, che hanno prestato le prime cure urgenti. L’intervento si è quindi concluso intorno a mezzanotte, dopo averla assicurato alle cure del 118 e il trasporto via cielo al più vicino ospedale “Santa Chiara” di Trento. Non si conosce per ora l’entità dei traumi riportati dopo il suo recupero in codice rosso – è ricoverata infatti in prognosi riservata -, e si attendono nel corso della giornata aggiornamenti sul suo stato di salute.

Giova ricordare a chi si trovasse in situazioni analoghe di difficoltà o disagio psicologico il prezioso lavoro di persone e associazioni di volontari che tendono la mano e possono offrire un sostegno reale e qualificato. Il consiglio è di rivolgersi ad esempio ai numeri attivi 24 ore su 24 servizi di prevenzione e assistenza psicologica: Progetto InOltre (800.334.343) e Fondazione Di Leo (800.168.768).