Inaugura il Parco della Pace: dal 25 settembre 100 eventi dedicati alla nonviolenza

Scatta a Vicenza il conto alla rovescia per il nuovo Parco della Pace da sabato 27 settembre l’area verde più attesa della città aprirà finalmente i suoi cinque cancelli a tutti i cittadini. Il ricco programma intriso di nonviolenza è stato presentato dagli assessori Leone Zilio, Giovanni Selmo, Leonardo Nicolai e dal consigliere Elia Pizzolato, che hanno raccontato di un centinaio di eventi che animeranno il parco fin da giovedì 25 settembre.

“Un momento storico per la città a cui arriviamo, come promesso, il 27 settembre, grazie allo sforzo congiunto di tanti uffici comunali e non solo – ha spiegato Leone Zilio – Nei due giorni di inaugurazione, sabato 27 e domenica 28, e nei due giorni precedenti che ci accompagneranno a questo grande evento, abbiamo voluto dare spazio e voce anche a tutte le associazioni che sono state protagoniste di questo lungo percorso partecipato, tra cui il Forum e la Casa per la Pace, l’Associazione Rete Parco Pace, Hangar Palooza e la Diocesi di Vicenza”.

Dalle 9 del mattino di sabato 27 settembre i cinque cancelli del parco saranno finalmente aperti. L’invito a tutte le famiglie è di venire a queste giornate inaugurali, preferibilmente a piedi, in bicicletta, con l’autobus numero 9 e con le navette gratuite in partenza ogni 15 minuti dal parcheggio Cricoli. Si potrà scegliere tra visite guidate, attività sportive, gonfiabili, spettacolari voli acrobatici di aquiloni, concerti e dibattiti o semplicemente passeggiare in questa grandissima area verde d’ora in avanti a disposizione di tutti i cittadini.

La mattina di sabato 27 settembre si può aderire a una delle iniziative di avvicinamento al parco, tutte con partenza alle 9 del mattino. “Una delle dimensioni proprie di questo luogo resterà quella dei diritti umani, con la creazione di una scuola di pace e nonviolenza in voluto contraddittorio con la vicina base Del Din – ha aggiunto l’assessore Giovanni Selmo – Fin da venerdì 26 settembre questi temi saranno al centro di incontri ospitati nella Tenda Cirkus, tra cui alcuni dedicati alla questione palestinese. Inoltre sabato 27 settembre alle 17 nel Giardino della Memoria scopriremo una targa a ricordo del primo ingresso nel parco del 2007 da parte degli attivisti “Nodalmolin”, con la posa dei primi alberi, e un Silent Play a cura della Piccionaia e della Casa per la Pace sulla storia del parco”.

“Questa inaugurazione è una conquista collettiva, le cui radici affondano nel movimento “Nodalmolin” del 2006 – ha aggiunto l’assessore Leonardo Nicolai – personalmente sono molto felice che Hangar Palooza sia il festival che inaugura il Parco della Pace; un festival nato due anni fa che è stato capace di mostrarci le potenzialità attuali e future del parco con migliaia di persone che lo hanno vissuto. Quest’anno un’ulteriore sperimentazione sarà data dal primo concerto a pagamento che si terrà il giovedì sera”.

“Per dare ancora più significato a questi momenti ospiteremo il sindaco di Betlemme con il quale giovedì 25 settembre alle 11 rinnoveremo il Patto di Fratellanza a Palazzo Trissino, alla presenza del vescovo di Vicenza – ha concluso il consigliere Elia Pizzolato – Lo stesso giorno, alle 6.30 del mattino, con i referenti delle religioni del territorio ci incontreremo al Parco della Pace per un momento di riflessione comune. Infine, il 26 settembre alle 18 alla Tenda Cirkus si parlerà della situazione palestinese e vi sarà la firma di un Memorandum di intesa tra la Casa per la pace e il Peace Center di Betlemme”.