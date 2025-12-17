Torna a respirare l’alta Val Leogra: riaperto completamente Ponte Gisbenti dopo la sostituzione

Ieri mattina si è svolto con esito positivo il collaudo tecnico del nuovo Ponte Gisbenti, in località Valli del Pasubio. Le prove di carico hanno confermato la piena funzionalità e sicurezza della struttura. Alle ore 12 di martedì 16 dicembre il ponte è stato riaperto al traffico con doppio senso di marcia, segnando la conclusione della fase più importante dell’intervento.

L’opera, dal valore complessivo di 500 mila euro finanziati dalla Provincia di Vicenza e realizzata dalla società Viabilità, garantisce ora una viabilità più scorrevole e sicura lungo l’arteria che collega Valli del Pasubio a Sant’Antonio, fondamentale per i collegamenti verso il Trentino e per l’accesso alla Strada delle 52 Gallerie del Pasubio e Rovereto.

In sopralluogo durante il collaudo il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Francesco Enrico Gonzo e il presidente di Vi.Abilità Ivan Andrea Storti. A coordinare il collaudo l’ingegner Lisa Collareda di Vi.Abilità.

“Il collaudo odierno rappresenta un traguardo atteso da tutta la vallata – ha affermato il consigliere Gonzo -. Con la riapertura a doppio senso di marcia restituiamo ai cittadini e ai turisti un’infrastruttura moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente. È la dimostrazione concreta dell’impegno della Provincia di Vicenza nel garantire strade più efficienti e affidabili, capaci di sostenere il traffico quotidiano e valorizzare il territorio”.

“Il successo del collaudo conferma la qualità del lavoro svolto e la solidità della nuova struttura – ha commentato il presidente Storti -. Abbiamo operato con attenzione alla sicurezza, alla durabilità e all’inserimento paesaggistico, adottando soluzioni tecniche avanzate come l’acciaio cor-ten e barriere omologate H2bp. È un’opera che risponde alle esigenze della comunità e che testimonia la professionalità della nostra squadra”.