Turisti in montagna fanno picnic sulla piazzola di atterraggio per l’elisoccorso (FOTO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Di sicuro non avevano alcuna intenzione di intralciare eventuali operazioni di emergenza, ma altrettanto di sicuro una piazzola per l’atterraggio degli elicotteri di soccorso non rappresenta affatto il posto ideale per affettare “pan e soppressa” e godersi il fresco della montagna in questa giornata festiva, a quota 1.200 metri circa. Con il rischio non così remoto di sorbirsi anche l’aria delle eliche di velivolo in caso di allarme.

Attrezzata con tavolini e sedie da campeggio, una famiglia aveva deciso di fare un picnic con tanti di cestini dalle parti di Passo Xomo, sul confine montano tra Posina e Valli del Pasubio scegliendo proprio l’area piana sull’erba come location per allestire il “banchetto”.

Il tutto nonostante i cartelli di divieto ben visibili a segnalare l’elisuperficie, evidentemente ignorati salendo sull’area dedicata ai soccorsi. Ad accorgersene sono stati i membri della squadra di Soccorso Alpino di Schio, già presenti nelle vicinanze visto l’alto afflusso di escursionisti nella zona nella festa del 2 Giugno. Con la dovuta gentilezza un operatore del Cnsas Veneto di base a Schio ha invitato la comitiva di escursionisti a spostare altrove tavolino e frigo portatile, visto l’ampio spazio a disposizione sul prato circostante.

Evitando soprattutto di intralciare o rallentare, con la loro presenza inopportuna, eventuali missioni di servizio d’emergenza con utilizzo di elicotteri del 118 o dei vigili del fuoco e di esporre loro stessi ad eventuali pericoli.