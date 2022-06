Nations League: Morata illude la Spagna, solo 1-1 col Portogallo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Nations League si è aperta con il pareggio tra Spagna e Portogallo. A finisce 1-1 ed è lo juventino Morata a firmare il vantaggio delle Furie Rosse, riprese però all’82’ da Horta. Nell’altro match del gruppo B della Lega A, la Repubblica Ceca batte 2-1 la Svizzera e si prende la vetta del raggruppamento. Le reti di Kuchta e autogol di Sow per la formazione di Silhavy. A segno Okafor per gli elvetici.

Girone 2 della Lega A della Nations League: a Siviglia Spagna e Portogallo si divertono ma non vanno oltre l’1-1. Al Benito Villamarín, la prima occasione è per il milanista Leao, che col sinistro in area manda alto sopra la traversa. Al 25′, il match si sblocca grazie al contropiede della formazione di Luis Enrique: Gavi lancia Sarabia regala a Morata un pallone solo da spingere in porta. Soler si divora il raddoppio, mentre André Silva sbaglia col sinistro il pallone del possibile 1-1. Nella ripresa, Simon è miracoloso sul destro di Leao, poi Santos rompe gli indugi e inserisce Cristiano Ronaldo. All’82’, gli ospiti pareggiano: Cancelo mette al centro per Horta, che dieci minuti dopo il suo ingresso in campo, esattamente come Morata, segna da pochi passi. Passano solo cinque minuti e Jordi Alba fallisce di fatto un rigore di testa con Diogo Costa già a terra, così l’1-1 resiste fino alla fine.

In vetta al gruppo 2 sale allora la Repubblica Ceca, che batte 2-1 la Svizzera e si porta al primo posto. La formazione di Silhavy passa in vantaggio grazie a Kuchta all’11’ ma gli elvetici pareggiano prima dell’intervallo con Okafor. Il match si decide dunque al 58′, quando Jankto propizia l’autogol di Saw che vale il definitivo 2-1: Repubblica Ceca prima a 3 punti e a +2 su Portogallo e Spagna, con la Svizzera ferma a 0.

Lega B. Ad inaugurare la Lega B sono i successi di Svezia e Norvegia, inserite nel gruppo 4. Gli uomini di Andersson passano 2-0 in Slovenia. Forsberg segna su rigore al 39′ e Kulusevski chiude i giochi all’88’. A quota 3 ci sono anche Haaland e compagni, con l’ormai nuovo acquisto del City che decide la sfida al 26′. Nel gruppo 2, invece, Israele e Islanda, inserite nello stesso raggruppamento di Albania e Russia, pareggiano 2-2, con Abada (25′) e Weissman (84′) che rispondono alle reti di Helgason (42′) e Sigurdsson (53′).

Lega C. Nel gruppo 2 della Lega C, il Kosovo passa 2-0 in casa di Cipro e passa subito in vetta insieme alla Grecia, capace di imporsi 1-0 in Irlanda del Nord. Nel gruppo 4, ottimo debutto per la Georgia, che travolge 4-0 Gibilterra e sale in vetta del girone. L’altro match tra Bulgaria e Macedonia del Nord termina 1-1.

Lega D. Si apre con il successo dell’Estonia su San Marino nel gruppo 2, che comprende anche Malta. A Tallinn, finisce 2-0: decidono i gol nel primo tempo di Kirss (24′) e Tamm (32′).