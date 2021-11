Ultraottantenne scivola sotto la cima del monte Cornetto

Questa mattina, attorno a mezzogiorno, il Soccorso Alpino di Schio è intervenuto per portare in salvo un escursionista ultraottantenne, che è scivolato sotto la cima del monte Cornetto, la più elevata della catena del Sengio Alto. Dopo la caduta, l’uomo ha cercato di scendere in autonomia ma si è trovato costretto a desistere a causa dei dolori provocati da un possibile trauma alla spalla. Mentre quattro soccorritori si dirigevano verso il Rifugio Balasso per dare un eventuale supporto alle operazioni, è arrivato l’elicottero di Trento Emergenza che individuato l’escursionista recuperandolo per trasportarlo all’ospedale di Rovereto.