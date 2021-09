Valli 400 al via: 5 serate e un week end con focus su gente, mercato e opportunità delle “terre alte”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo storico teatro cittadino di San Sebastiano è pronto e tra qualche giorno lo saranno anche le piazze e le vie del centro per ospitare la Mostra Mercato, il tutto con la “benedizione” del Monte Pasubio, custode dei secoli trascorsi, a svettare su Valli Quattrocento. Un’inedita rassegna che apre i battenti stasera e proseguirà di giorno in giorno fino a domenica. Dal 21 al 26 settembre il palco e la platea dello spazio culturale cittadino saranno occasione di incontro e confronto sui temi cari alla montagna che gravitano intorno a Valli del Pasubio, spaziando dalla storia del paese alle misure in atto per il ripopolamento, dai prodotti tipici del luogo – basti citare la sopressa o le acque minerali – fino alle opportunità imprenditoriali e di vita che può offrire la vita “di contrada” o comunque nei territori di altura.

Per partecipare ai vari eventi in calendario sarà necessario prenotare uno (o più) dei 100 posti disponibili a sedere del teatro di via Roma per ogni serata, a capienza ridotta in base alle normative sanitarie vigenti, attraverso un casella e-mail arrivata appositamente dal Comune (riportata in calce all’articolo. Altre 40 postazioni saranno allestite in una sala attigua con collegamento video in caso di “overbooking”. Di tema in tema e di ospite in ospite che si alternerà da stasera a venerdì, si arriverà poi al gran finale con protagonisti i banchi, i prodotti e i commercianti che esporranno al pubblico dal pomeriggio di sabato e fino a domenica sera.

“Raddoppiando” quello storico mercato cittadino che la tradizione locale vede sorgere in paese ogni (santa) domenica mattina. Almeno, e questo va sottolineato, da 400 anni. A testimoniarlo e certificarlo è stato qualche tempo fa un documento scritto a mano che cita la data del 1621,conservato in Biblioteca Bertoliana a Vicenza, e proprio da questo “puntello” storico è nata l’idea di celebrare i quattro secoli dell’appuntamento festivo settimanale. Frequentatissimo non solo dai cittadini della Val Leogra e dintorni, ma anche da escursionisti diretti alle Piccole Dolomiti.

Ad aprire le danze dalle 20 in teatro “Abitare a Valli del Pasubio, quali possibilità?” con ospite stasera in collegamento video lo scrittore e meteorologo Luca Mercalli. Tra i temi sul vassoio le ragioni alla base della scelta di vivere in paesi di montagna, le misure volte al ripopolamento di valli e contrade delle terre alte, la predisposizione di database predisposti per incrociare domanda e offerta immobiliare e le iniziative di agevolazioni ai finanziamenti. Domani alla stessa ora toccherà all’incontro “Panoramica storica del comune di Valli del Pasubio” con ospiti stavolta Andrea Savio e Andrea Tessaro, uno storico esperto e un romanziere che contribuiranno a spiegare e raccontare come è cambiata la comunità nei decenni scorsi.

Giovedì 23 settembre spazio a una tematica “trasparente” che traccia lo stato dei lavori intorno a un ambizioso progetto in questo caso di portata sovracomunale. Il riferimento è a “Valli del Pasubio: la miniera d’oro blu” con presentazione delle misure poste in atto per la creazione di un distretto dell’acqua delle Piccole Dolomiti Vicentine che coinvolga i quattro comuni della zona che ospitano le sorgenti, vale a dire Posina, Recoaro Terme e Torrebelvicino. La serata è organizzata collaborazione con Vi.Acqua. Venerdì 24 settembre nuovo incontro con il tema-fulcro quando si parla di “gente di montagna”: emigrazione ed immigrazione. Con la presentazione dei risultati di un sondaggio completato di recente che traccia le aspettative e desideri tra i giovani dai 18 ai 35 anni di età. Ne seguirà una discussione sulle prospettive che vengono offerte a chi sceglie un paese di montagna come luogo dove costruire la propria famiglia e allo stesso modo la propria attività professionale.

Sabato (dalle 15 alle 22) e domenica (dalle 9 alle 22) 25-26 settembre aprirà infine la due giorni di Mostra Mercato con ospiti prodotti tipici e artigianali del territorio. Saranno en 76 gli stalli occupati dai commercianti ambulanti che hanno richiesto uno spazio all’interno della rassegna nel primo week end autunnale. Tra gli eventi del week end la serata di presentazione del docufilm “Ereditare la scelta. Evoluzione di una Civiltà Rurale” di Andrea Colbacchini e l’esperienza di Agritour, corredati da una serie di racconti sulle buone pratiche che offrono opportunità imprenditoriali nei settori dell’agroalimentare e del turismo. Per info e prenotazioni dei posti: valli400@comune.vallidelpasubio.vi.it