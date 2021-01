Vittoria sul velluto per il Famila: 90-43 su Vigarano

Dopo la sfortunata parentesi europea, il Famila Wuber Schio è tornato in campo: questa sera, le Orange hanno sconfitto Vigarano per 90-43, consolidando così il secondo posto in classifica.

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso sul 18-14, Schio ha cominciato a macinare punti e non ha più lasciato un millimetro alle avversarie. All’intervallo, il Famila comandava 46-25. Al rientro dagli spogliatoi, una super Kim Mestdagh ha preso in mano la squadra e, grazie a 3 triple consecutive, ha chiuso la pratica. L’ultima frazione di gioco è stata una formalità per le biancoarancio, che sono tornate così a vincere (e convincere).

Adesso il Famila dovrà preparare la sfida di sabato, sempre al palaRomare, contro Broni. Sulla scia dell’entusiasmo e con la voglia di rifarsi dopo la beffa di Eurolega, le ragazze di Vincent daranno il massimo: l’obiettivo è quello di arrivare in forma alla coppa Italia e portare avanti ottimi risultati fino ai playoff. Un po’ alla volta, non senza fatica, arriverà il successo.