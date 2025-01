A Busto vince il Lane “giusto”: tris di gol e di punti. L’Arzichiampo chiude la serie positiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il “Lane” spezza il Busto, o meglio la squadra di Busto Arsizio (la Pro Patria), in tre colpi. E si mantiene a 8 punti dalla leader Padova, cementando la seconda posizione dalla rincorsa del Feralpisalò, alla quarta vittoria di fila. La terza, invece, per i biancorossi di Vecchi, che viaggiano in questo trittico con un bottino di 7 gol fatti e zero subiti. Marca male invece per l’Arzignano Valchiampo, che dopo aver fermato la battistrada sul pari esterno, allo Stadio Dal Molin contava di fare altrettanto e forse meglio al cospetto del Trento, altro club da quartieri alti e con aspirazioni playoff. A vincere sono i trentini, per 2-1.

In un 23° turno in cui vince il quintetto di squadre di alta classifica, il Vicenza porta a casa dalla trasferta lombarda altri 3 punti pesanti, soprattutto perché generano una vittoria netta per 3-0 pur in una giornata abbastanza sbiadita sul piano del gioco e delle occasioni. Pesanti anche per il portiere avversario Rovida, che va in un crescendo di responsabilità sui tre gol subiti tutti su tiri da fuori area.

Con il portiere Confente ancora una volta decisivo per mantenere linda la rete berica. Due gol nel primo tempo, con Rolfini (7° sigillo per la punta più prolifica) e Talarico (sassata da oltre 25 metri), poi Zonta piazza il tris salva spifferi nel finale di partita. Da citare il debutto da titolare di Ferrari, ora rientrato a pieno regime, un quarto d’ora abbondante per l’altro reduce Ronaldo. In pratica, i due acquisti di gennaio del Vicenza, giunti direttamente dall’infermeria del Menti. Più netta di quanto meritasse il Lane arriva allora la sedicesima vittoria stagionale. Che giunge dopo una settimana non ordinaria per il mercato: Greco, Cester e Zamparo hanno salutato la squadra e la società in direzione Monopoli, Clodiense e Torres. Rinnovi firmati invece per Laezza (fino al 2026) e Zonta (2027).

E’ un ex ad andare a segno per primo nel confronto, sempre domenicale, tra Arzichiampo e il Trento che ha ripreso a marciare forte nelle piazze playoff. Anastasia è il “colpevole” del gol del vantaggio ospite, con Mattioli a impattare praticamente prima di subito. Anche per lui è il 7° gol in campionato. Si va al break di metà gara sull’uno a uno, al rientro i trentini rimettono avanti il muso con Rada e non si faranno più riprendere. La squadra di Bianchini all’11° posto in classifica, posizione di tranquillità relativa ma con specchietti retrovisori sempre allineati.

