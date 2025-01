Elettrificazione della Trento-Bassano: per dieci mesi stop ai treni in Alta Valsugana

Entrano nel vivo gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per l’elettrificazione della linea ferroviaria Trento-Bassano del Grappa da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Per consentire lo svolgimento dei lavori, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Trento e Borgo Valsugana dalle ore 00:01 del 22 febbraio alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025. Si tratta di un pezzo di linea ferroviaria lungo 44 chilometri e che comporterà notevoli e lunghi disagi per pendolari, studenti e persone fragili. Un cantiere che metterà a soqquadro la viabilità non solo per chi abita nell’Alta Valsugana ma anche per tantissimi lavoratori e studenti universitari vicentini.

L’elettrificazione della linea rappresenta la seconda fase di un progetto che ha già visto l’installazione del Sistema Controllo Marcia Treni (Scmt), entrato in funzione a novembre 2023. Gli interventi, suddivisi in tre lotti, mirano a ridurre significativamente le emissioni di gas serra e ad aumentare la capacità di trasporto, migliorando la qualità del servizio e la sicurezza per i passeggeri.

Il Lotto 1, attualmente in fase di realizzazione, include la messa a sagoma di gallerie, il consolidamento di muri di sostegno, l’abbassamento dei binari e la costruzione di nuove sottostazioni elettriche. I lavori in corso sono finanziati per un totale di 56 milioni di euro.

I Lotti 2 e 3 prevedono ulteriori 50 chilometri di elettrificazione ed attualmente sono nella fase dello studio di fattibilità. Con la linea Trento-Bassano del Grappa sarà completata l’elettrificazione dell’intera rete ferroviaria nella regione del Trentino-Alto Adige.

Le modifiche alla circolazione sui treni regionali

Inoltre, sempre dalle ore 00.01 del 22 febbraio alle ore 23.59 del 08 dicembre 2025, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Trento e Borgo Valsugana Est per consentire interventi di carattere infrastrutturale. E’ prevista una riprogrammazione del servizio con corse bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale.

Per i collegamenti fra Trento e Bassano del Grappa, al fine di consentire l’interscambio bus/treno nella stazione di Borgo Valsugana Est, Regionale ha previsto che i bus in partenza da Trento partano al minuto 55 dell’ora precedente, anziché al minuto 05 normalmente previsto. È stato inoltre sviluppato un apposito programma di esercizio, basato su una recente indagine di mercato, modulando la quantità di bus disponibili a seconda del numero di viaggiatori abitualmente trasportati su ogni singolo treno. Regionale ha previsto un potenziamento dell’assistenza a terra per i viaggiatori in partenza dalle località interessate dall’interruzione. Informazioni di dettaglio disponibili su trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.