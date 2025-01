Scontri tra tifosi di Lazio e Real Sociedad: grave un sostenitore spagnolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontri e coltellate ieri sera (22 gennaio) in centro a Roma dove un gruppo di 80 persone, riconducibile a ultrà della Lazio, ha aggredito un altro gruppo di circa 70 tifosi spagnoli della Real Sociedad che si trovavano in un locale di via Leonina, al centro di Roma. Gravi le condizioni di uno dei feriti, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Gli scontri sono avvenuti alla vigilia della sfida di Europa League che si gioca stasera tra le due squadre allo stadio Olimpico.

Sono nove complessivamente i tifosi spagnoli rimasti feriti nell’aggressione, 3 gli accoltellati. Uno è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. Altri due sono ricoverati con 30 e 12 giorni di prognosi. Tre i dimessi con prognosi dai 5 agli 8 giorni e altrettanti non hanno atteso le cure e si sono allontanati.

Secondo quanto raccontato dalla polizia, nel corso degli scontri sono stati lanciati anche oggetti. Ma gli aggressori sono fuggiti all’arrivo delle Forze dell’Ordine. Nell’immediatezza sono stati identificati alcuni soggetti nelle aree limitrofe al luogo dell’aggressione. Sono in corso approfondimenti investigativi anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.