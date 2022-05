Alla scoperta del footgolf, un nuovo sport che sta appassionando sempre più gli italiani

Lo sport trattato nel secondo appuntamento di Break-Point su Radio Eco Vicentino è relativamente nuovo e sta cominciando ad affermarsi anche in Italia: è il footgolf, l’unione di due discipline molto diverse ma entrambe affascinanti: il calcio e il golf. Ne parlano ai microfoni della webradio Andrea Lappo, atleta della nazionale, e Davide Moretti dirigente dell’Alto Vicentino FootGolf.

“Non è altro che l’incontro tra il golf e il calcio, quindi è un gioco con il pallone ma con le stesse regole del golf” spiega Davide. “Lo strumento di questo gioco è il pallone al posto della pallina, non ci sono le mazze come nel golf, semmai l’unica mazza è il proprio piede: bisogna avere un buon controllo tecnico della palla” aggiunge Andrea.

Il footgolf è uno sport di precisione: si colpisce il pallone con l'obbiettivo di mandarlo in buca, ovviamente adattate alle dimensione dei palloni da calcio: hanno un diametro fisso di 50 centimetri. È richiesto un abbigliamento adeguato: polo, bermuda, calzettoni alti fino al ginocchio e scarpe da calcetto. Davide Moretti è uno dei pionieri di questa disciplina nel vicentino: "E' stata la telefonata di un amico che mi ha invitato a provare un gioco nuovo; era l'agosto del 2014, siamo andati in un bellissimo golf club nel veronese e da lì è partita la mia passione. Sono stato catapultato all'interno di questo mondo e mi sono fatto coinvolgere in questo gioco affascinante".

Per Andrea, ex calciatore e soprattutto calcettista nel futsal a livello nazionale, la passione nasce in un golf club di Aviano: “Una vota entrato in quel campo, dopo la ferrovia, c’è un pianoro un po’ alto e da in cima il campo da golf sembrava un biliardo: una cosa favolosa e da lì ho capito che questo sarà il mio prossimo sport”. Oggi è diventato un atleta della nazionale italiana, ha partecipato nel 2018 ai campionati mondiali di Marrakesh in Marocco e nel 2019 a quelli europei in Inghilterra. “Le caratteristiche che deve avere un bravo giocatore sono innanzitutto la concentrazione – spiega Lappo – bisogna leggere bene il terreno perché non siamo in un campo da calcio e qui non ci sono punti di riferimento”.

Il footgolf è una disciplina alla portata di tutti, dagli ex calciatori a persone che si vogliono semplicemente divertire e godere dei benefici di restare all’aria aperta. “E’ la possibilità di giocare e di rimettersi in gioco di nuovo dopo aver smesso la carriera calcistica” spiega Davide. In Italia non è ancora disciplina riconosciuta dal CONI, questo significa che ad oggi viene considerato un gioco e non ancora uno sport. A gestire tornei e competizioni in generale sono due associazioni nazionali: Associazione Italiana FootGolf e la Lega Nazionale FootGolf. Entrambe organizzano gli appuntamenti, ma solo la Aifg è riconosciuta a livello internazionale. I numeri in Italia sono in crescita: “Ci sono un migliaio, forse qualcosa in più di giocatori in Italia – prosegue Moretti – l’idea è quella di portare anche i ragazzini a praticare questo sport”.

Quest’anno a Schio è nata l’associazione Alto vicentino FootGolf : “è stata una bella opportunità di entrare in una grande famiglia; i campi più vicini sono il Brolo di Basano e il golf club di Brendola – conclude Davide – il campo da golf è qualcosa di meraviglioso, di solito ci si innamora dell’ambiente oltre che del gioco.

Il 7 maggio al golf club di Brolo a Bassano ci sarà un evento aperto al pubblico: tutti coloro che volessero approfondire questa disciplina sono invitati.

Per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook di AltoVicentino FootGolf

Andrea Falcone