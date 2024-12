Arzignano “vendicativo” con la Triestina va al galoppo. Vicenza al trotto con il Giana

Vincono tutte le prime cinque del girone A, ad eccezione del L.R. Vicenza, nell’ultimo turno di campionato dell’anno 2024. Biancorossi di Vecchi bloccati – e in parte anche graziati – dal Giana Erminio, che dopo il 2-2 dell’andata all’esordio stagionale al menti frena ancora la banda berica, stavolta sullo 0-0. Con un rigore calciato fuori target e due legni colpiti. Sui piedi di Rolfini (ripresa) e Della Morte (primo tempo) le chance ospiti, ma il punticino è più guadagnato che stretto a conti fatti in un finale nervoso di partita.

Chi sorride di gusto in terra vicentina è invece l’Arzignano Valchiampo, vera macchina da punti e talvolta pure da gol da due mesi e mezzo a questa parte che schianta una Triestina giunta in Veneto in striscia positiva e con lo scalpo proprio del Vicenza: 3-0 con doppietta da album dei ricordi di Lunghi (Cerretelli fa tris). E vendetta servita con identico punteggio del match di andata, rovesciandolo a proprio favore.

La classifica torna a smile rovescio per il Vicenza che vede il Padova (vincente di misura a Trento) rifuggire a +10 sempre più solitario in vetta, con terzetto di lombarde composto da Feralpi-Atalanta-Renate ad accorciare sul secondo gradino del podio occupato da Rossi e soci. Alla ventesima si issa ad un incredibile 11° posto di metà griglia il club gialloceleste dell’Ovest Vicentino, impantanato tra ultimo e penultimo posto prima del ritorno di Beppe Bianchini in panchina.

I punti in cassa dopo la prima di ritorno sono 44 per il “Lane”, con 13 vittorie e 2 ko (5 gli X), 24 per l’Arzichiampo, con settebello di vittorie e 9 insuccessi (4 X), con la molla di 10 punti in quattro partite recenti a staccare le outsiders delle retrovie.

GLI HIGHLIGHTS DELLE PARTITE DELLE SQUADRE VICENTINE