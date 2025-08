Assoluti di Atletica a Caorle, serata bis. In pista i vicentini da medaglia, doppietta rosa nell’alto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ iniziata puntuale alle 17 a Caorle (Venezia), allo stadio Chiggiato, la seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. Per i colori azzurri, dopo l’attesa di sabato per Nadia Battocletti (oro nei 5 mila) è la volta di Larissa Iapichino a guidare la truppa di big dell’atletica leggera italiana. L’Eco Vicentino però è a bordopista per seguire le imprese degli atleti del Vicentino di rilievo nazionale, con viva speranza di incrementare il bottino di podi conquistati. Ieri un argento per Ottavia Cestonaro nel salto triplo e il bronzo di Diletta Fortuna nel disco.

Si parte con il giavellotto femminile senza atlete vicentine, ben due invece nella successiva gara in programma, il salto in alto donne con Giulia De Marchi e il bronzo mondiale 2022 in Oregon Elena Vallortigara, saltatrice di Torrebelvicino, molto attesa dopo il rientro dalle problematiche fisiche e prossima ai 34 anni. Dopo l’infortunio al tendine, Elena prova a ritrovarsi in funzione Mondiali di Tokyo. Poi i 200 ancora in rosa e via via tutto il resto, con ieri il freddo post temporale a condizionare le prove, oggi invece il forte vento.

I RISULTATI DI DOMENICA – Intanto nella prima mattinata si sono disputate le gare di marcia. Una sola atleta vicentina iscritta, per l’Av Brazzale, e si è davvero ben comportata. Quinto posto finale per Giulia Lucentini, giovanissima classe 2005 che ha segnato un tempo da primato personale con 46’37” e messo nel palmares personale il 5° posto assoluto nella 10 km. Nell’alto pedana velenosa per le partecipanti, che escono una dietro l’altra in pochi minuti. Elena Vallortigara salta 1,78, prova una volta 1,81 e si ritira, la vittoria diventa allora affare a due tra l’altra vicentina Giulia De Marchi e Asia Tavernini. Argento per l’altista di 25 anni di Vicenza, in forza all’Av Brazzale (1,81 saltati al secondo tentativo), balzo vincente dell’atleta delle Fiamme Oro subito a 1,84 e poi al terzo replica a 1,87. Arrivano dunque in coppia la terza e la quarta medaglia vicentina con argento e bronzo per le due specialiste dell’alto.

