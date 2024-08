Vicentini a Parigi 2024, dopo Migliozzi nel golf scaldano i muscoli quattro “atletici”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il contingente dei 12 vicentini olimpici scende ormai in campo a Parigi quasi al completo, dopo l’esordio con doppia medaglia (di bronzo) nel nuoto di staffetta di Paolo Conte Bonin e Thomas Ceccon sabato scorso, il buon esordio nel golf di Guido Migliozzi ieri, e via via tutti gli altri. Entrano in campo ora, anzi, in pista, gli interpreti dell’atletica leggera a forte spinta rosa per quanto riguarda i portacolori vicentini, pur se orfani della saltatrice in alto Elena Vallortigara (bronzo ai Mondiali in Oregon due anni fa), infortunata e già operata al tendine d’Achille.

Rimanendo sul green, l’accoppiata veneta Manassero-Migliozzi si è bene comportata giovedì nel primo round. Il vicentino di Camisano è piazzato al 14° posto (68 colpi, -3 sul par), il veronese appena dietro di un tiro (69) al 21° posto. Oggi si torna sui campi di Guyancourt per sgranare la classifica, molto corta dopo il primo “giro”. Il giapponese Matsuyama guida i golfisti aspiranti al podio con uno strabiliante -8.

E si diceva della truppa di vicentini in pista da oggi allo Stade de France di Parigi. Ecco il primo poker di atleti nostrano a iniziare a correre e saltare. Ossama Meslek sarà il primo in corsa già nella mattinata: l’anglovicentino è unico uomo della delegazione berica. Corre nelle batterie dei 1.500. Poi toccherà a Federica Del Buono nei 5.000 metri (insieme alla campionessa europea Nadia Batocletti) ed Elena Bellò nel doppio giro di pista (800 metri). Nel tardo pomeriggio a caccia della finale olimpica la triplista Ottavia Cestonaro.

Serata speciale anche nel getto del peso per un altro vicentino, Paolo del Soglio, tecnico del settore che vivrà con trepidazione il debutto in piastra lanci di Leonardo Fabbri e Zane Weir, i suoi “pupilli” di alto livello internazionale, con in particolare il primo citato a contendere agli americani la gloria tra i giganti dell’atletica.