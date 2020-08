Basket, Famila Schio: sorteggiati i gironi per la prossima stagione di Eurolega

Cresce l’attesa per la ripresa dei campionati e il Famila Schio si prepara già ad affrontare la nuova stagione sui campi europei. Nella giornata di ieri a Monaco di Baviera sono stati rivelati il nuovo logo e i sorteggi per la prossima edizione di Eurolega: due gironi da otto squadre ciascuno, con formula all’italiana (sette partite di andata e sette di ritorno).

Le migliori quattro classificate del Girone A sfideranno le prime quattro del Girone B: le vincitrici si sfideranno alle solite Final Four in sede unica.

La scorsa edizione di Eurolega è stata prima interrotta e poi cancellata per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus: Schio si era classificata terza nel girone B e avrebbe dovuto disputare i playoff contro Praga. Tutto fermo purtroppo, ma la sosta non ha eliminato quanto di buono Dotto e compagne avevano fatto vedere fino ad allora, compresa la telenovela per chiarire l’esito dell’ultima partita, mai disputata, contro Sopron (alla fine finì 20-0 a tavolino).

L’ultimo match giocato su un parquet europeo risale al 20 febbraio, quando il Famila perse per 65-53 sul campo di Girona; oggi i tifosi scledensi sono sicuri della partecipazione all’edizione 2020-2021, mentre le spagnole dovranno giocare i playoff contro le romene del Sepsi per poter accedere al Girone B. Insieme alla vincente di Girona-Sepsi, Schio troverà sul proprio cammino Riga (squadra della capitale della Lettonia), Landes (Francia sud occidentale), le già citate ungheresi di Sopron e le turche di Galatasaray, prima dei big match contro due vecchie glorie della famiglia Orange: Isabelle Yacoubou (pivot in forza a Bourges) e Miguel Mendez, ex coach del Famila, oggi allenatore della corazzata Ekaterimburg (Russia).

Se tutto andrà come previsto, i fans della pallacanestro torneranno presto a rivivere grandi emozioni. Un motivo in più per rispettare le regole per evitare il contagio e sperare di ritrovarsi al palazzetto.