Break in Europa, si gioca in A1 il turno infrasettimanale. Famila ospita il Derthona

Sette vittorie in sette partite nella serie A1 femminile per il Famila Wuber Schio, fin qui, che dopo il turno di riposo affrontato – si fa per dire – nello scorso week end si prepara ad ospitare un team in forma come l’Autosped G Bcc Derthona.

Match infrasettimanale per le arancioni paladine della palla a spicchi, che sarà ospitato alle 20 di stasera al PalaRomare di zona Campagnola, valido per la nona di regular season Con Sottana e compagne detentrici del titolo 2024/2025 e affiancate in pole positiion dalle rivali della Reyer Venezia, che però hanno disputato una gara in più.

Piemontesi che impegneranno il roste di giocatrici di casa, dopo aver trovato una “quadra di squadra” un tris di vittorie consecutive e la risalita in classifica, dopo un avvio lugubre con poker di sconfitte di fila in campionato. Un team che si pensava potesse abitare da subito le posizioni più alte della classifica ma, complice l’avvio ad handicap, sta risalendo la china e arriva al PalaRomare carico di aspettative, anche in vista della Final Eight di Coppa Italia che la società ha ottenuto di ospitare il prossimo gennaio. Occhio al centro nigeriano Pallas Kunaiyi ma anche a a Conte (13,7 punti di media) e Fondren, appena arrivata a Tortona ed è già anche la miglior passatrice della squadra con 5,5 assist.

Si gioca per la lega italiana nell’unica settimana di pausa di Euroleague Women, che vedrà il Famila in “versione Beretta” tornare sul parquet tra sette giorni in Spagna, a Girona, per inaugurare la seconda fase dopo il 2° posto nel proprio gruppo (alle spalle delle turche del Galatasaray) e la bella vittoria, la più convincente fin qui, sul Flammes Carolo, formazione francese delle Ardenne.

Partita in diretta streaming sul canale Flima.

