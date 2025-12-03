Corsa campestre, duemila studenti per animare il Parco della Pace

A poche settimane dalla sua inaugurazione il Parco della Pace di Vicenza è stato animato da studenti delle scuole di primo e secondo grado che hanno partecipato al primo dei due appuntamenti previsti per la finale provinciale della scuola campestre.

Un evento sportivo che, nelle due giornate previste, oggi e venerdì 5 dicembre, porterà nel nuovo polmone verde della città di Vicenza oltre duemila tra ragazzi e ragazze, provenienti anche dalla provincia. Alla partenza della corsa era presente l’assessore allo sport Leone Zilio.

“Oggi e venerdì prossimo il Parco della Pace ospiterà la corsa campestre provinciale – ha spiegato Zilio –. In totale sono duemila tra ragazzi e ragazze, e questo rappresenta un piccolo momento storico per la città perché questa manifestazione si svolgeva sempre all’interno di Parco Querini o del Parco Retrone: quest’anno, invece, con l’apertura definitiva del Parco della Pace, abbiamo un nuovo luogo dove si può svolgere questa attività sportiva. Ringraziamo gli alpini e la protezione civile che stanno prestando la loro attività per far sì che la manifestazione avvenga in sicurezza, e anche la polizia locale che sta facendo un importante lavoro sulla mobilità”.

L’iniziativa nasce da una richiesta dell’Ufficio scolastico territoriale di Vicenza per l’utilizzo del Parco della Pace al fine di ospitare lo svolgimento delle due gare di corsa campestre (rinviate in caso di maltempo rispettivamente nei giorni 12 e 16 dicembre 2025). Il tracciato di gara comprende la zona denominata “mirador del volo”, in prossimità degli hangar, con lo svolgimento previsto tra le 8.30 e le 13. Non manca la collaborazione degli alpini della Sezione Ana di Vicenza “Monte Pasubio” e della protezione civile per l’allestimento dei gazebi per la distribuzione di bevande.

Preziosa anche la collaborazione con Svt che, in accordo con l’organizzazione scolastica, ha provveduto al trasporto degli studenti al Parco della Pace per mezzo dell’utilizzo di otto pullman, oltre a tre bus privati che hanno accompagnato sul posto altri studenti provenienti dal territorio provinciale. L’assessorato allo sport ha poi provveduto al posizionamento dei bagni chimici, necessari per il numero elevato di partecipanti. La presenza della polizia locale ha infine garantito lo svolgimento delle manifestazioni in piena sicurezza.