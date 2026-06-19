Morto il designer Cleto Munari: le sue opere sono esposte in 110 musei internazionali

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E’ morto ieri, giovedì 18 giugno, nella sua casa di Brendola a 95 anni, Cleto Munari, noto designer. Nato a Gorizia, era cresciuto tra la villa La Rotonda e i palazzi del centro storico di Vicenza.

Le sue creazioni sono oggi esposte in 110 musei internazionali, tra cui il prestigioso MoMa e il Metropolitan Museum of Art di New York. Allievo e collaboratore di Carlo Scarpa, Cleto Munari ha lavorato accanto ai grandi maestri del Novecento, da Giò Ponti a Ettore Sottsass, da Vico Magistretti ad Achille Castiglioni. Nel corso della sua vita ha inoltre incontrato e frequentato figure straordinarie della letteratura, dell’arte, del design e dell’architettura, da Jorge Amado ad Andy Warhol, fino a Kenzo Tange.

Il ricordo di Giacomo Possamai

“Ci mancherà Cleto Munari – ha affermato il sindaco Giacomo Possamai esprimendo il cordoglio di tutta la città -, artista socievole, generoso e dall’animo buono. Con la sua creatività e la sua grande disponibilità ha collaborato più volte con l’amministrazione comunale e con molte realtà del territorio, portando a Vicenza le sue opere di design innovativo. È stato protagonista della vita culturale della città fino all’ultimo, mantenendo sempre vivo il suo interesse per Vicenza e per il suo futuro”.

“Anche negli ultimi mesi – aggiunge Possamai – abbiamo avuto modo di incontrarci per confrontarci su idee e progetti da realizzare in città: occasioni in cui emergevano, come sempre, il suo entusiasmo, la sua curiosità e la sua inesauribile voglia di contribuire alla crescita della comunità. L’8 settembre 2024 abbiamo avuto l’onore di conferirgli la Medaglia d’oro di cittadino benemerito, uno dei primi riconoscimenti assegnati dopo la reintroduzione del premio, tornato a valorizzare le eccellenze vicentine dopo decenni di oblio. La scelta di insignire Cleto Munari fu naturale e rappresentò il riconoscimento del suo straordinario talento, del suo percorso umano e professionale e del profondo legame che ha sempre mantenuto con la sua città”.

In questi ultimi anni Munari è stato anche tra i testimonial della Guida di Repubblica dedicata a Vicenza e alle Ville del Palladio nel Veneto, pubblicata nel 2024 con la collaborazione dell’Ufficio Unesco del Comune di Vicenza e del Consorzio Vicenza È. Più recentemente, nel gennaio 2026, era stato invitato a esporre alcune delle sue opere all’interno della Golden House di Palazzo delle Poste, nell’ambito di ViOff “Golden Key”.

Nel 2017, al Museo Civico di Palazzo Chiericati, aveva allestito la mostra “Mondo Cleto”, lasciando un segno importante nella vita culturale della città.

Pur avendo vissuto negli ultimi anni a Brendola, Vicenza è stata la sua città fin dall’infanzia. “Con il suo lavoro – aggiunge il sindaco di Vicenza – ha portato il nome della nostra città nel mondo, diventandone a pieno titolo un ambasciatore. Perdiamo un grande designer e un protagonista della cultura contemporanea, ma il suo talento continuerà a vivere nelle sue opere e nel ricordo della città. Vicenza gli sarà sempre grata per averne portato il nome nel mondo e per non aver mai smesso di sentirsi parte della sua comunità”.

Il ricordo di Andrea Nardin

“Con la scomparsa di Cleto Munari, il mondo perde un artista straordinario e un visionario del design internazionale, ma la terra vicentina perde soprattutto un uomo dal grandissimo spessore umano e dal legame indissolubile con le nostre radici”. Con queste parole il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin esprime il cordoglio personale, dell’Amministrazione Provinciale e della comunità vicentina per lasua scomparsa. “Cleto è stato un artista poliedrico, capace di dialogare con i più grandi geni del Novecento e di farsi conoscere e apprezzare in ogni angolo del pianeta. Eppure, nonostante il successo globale, il suo cuore pulsava per la nostra terra. Il suo profondo attaccamento a Vicenza e la scelta di vivere a Brendola testimoniano come la bellezza delle nostre valli e della nostra storia sia sempre stata per lui fonte di ispirazione e un rifugio sicuro. Voglio ricordare con particolare commozione e gratitudine – aggiunge Nardin – la sua recente partecipazione nella giuria del concorso che ha scelto il logo di Vicenza Capitale della Gentilezza 2026. Proprio in questo anno, quel logo ci accompagna giorno dopo giorno in ogni iniziativa, diventando il simbolo visivo di un percorso collettivo. Sapere che dietro quel simbolo c’è stato anche il suo occhio attento, la sua sensibilità e la sua idea di bellezza ci riempie di orgoglio e rende questo 2026 ancora più speciale e simbolico. Cleto Munari ha dato immenso lustro a Vicenza, portando il nome del nostro territorio nei musei e nelle collezioni più prestigiose del mondo. Di questo, della sua arte e della sua generosità, la comunità vicentina gli sarà per sempre grata”.

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