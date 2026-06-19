Addio a Thierry Parmentier, il performer che con il corpo e la creatività generava bellezza

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E’ morto a 74 anni, al termine di una malattia che lo aveva colpito negli ultimi tempi, il ballerino, coreografo, insegnante e performer Thierry Parmentier. Di origini belghe, aveva fatto di Vicenza la sua città di elezione da trent’anni, contribuendo a generare bellezza con le sue performance artistiche eclettiche e coinvolgenti.

Nato a Bruxelles, aveva studiato danza classica con Emilio Altés e Danza Moderna con Karmen Larumbe; a Parigi aveva lavorato con il coreografo Joseph Russillo e aveva fatto parte della Compagnia del Ballet du XX° siècle de Maurice Béjart. Si era trasferito in Italia a fine anni ’90, iniziando una collaborazione come costumista per gli spettacoli della Compagnia Teatro Ensemble di Vicenza. Dal 2008 aveva collaborato come trainer anche alla Campus company di Schio, il progetto per le scuole superiori organizzato dalla Fondazione Teatro Civico. Aveva collaborato con numerose compagnie e aveva fatto della danza anche uno strumento di cura e introspezione.

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Tantissime le collaborazioni e moltissime le performance che lo hanno visto protagonista a Vicenza. Realizzava da sè i vestiti onirici e colorati che utilizzava nelle sue coreografie, impiegando tessuti e oggetti che recuperava soprattutto presso la cooperativa Insieme. Profondo, spirituale, creativo nel senso più genuino del termine, Thierry Parmentier sapeva con ogni sua danza trasportare gli spettatori in un viaggio fantastico ed emozionante nel quale i movimenti del suo corpo e i materiali che utilizzava diventavano tocchi di cura e disseminazioni di bellezza.

In queste ore sono tanti i messaggi di gratitudine per la sua vita da parte delle tante persone che hanno avuto la fortuna di incrociarne il percorso umano e professionale. Per alcuni anni aveva anche lavorato in progetti con bambini di strada in Guatemala, paese che gli ha dato anche un figlio adottivo, realizzando il suo desiderio di paternità.

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