Calcio serie C, doppio hurrà per le vicentine: Lane e Arzichiampo vincono di misura

Prima vittoria in campionato per l’Arzignano Valchiampo, che saluta l’ultimo posto in classifica, seconda consecutiva e imbattibilità mantenuta per L.R. Vicenza, che sale sul podio al terzo posto dopo la trasferta in casa della terza squadra di Milano. E’ arrivata la sospirata “doppia vittoria” per la coppia di vicentine di serie C, la prima accoppiata vincente in questa stagione con entrambi i punteggi di misura: il 2-1 esterno a favore dei biancorossi di Vecchi sul campo della neopromossa Alcione Milano, e l’1-0 interno in zona Cesarini dei giallocelesti di Bruno nel derby veneto con la Clodiense.

Quinta giornata di punti e sorrisi dunque per le due uniche formazioni professionistiche del calcio vicentino, inserite nel girone A in cui la classifica comincia ad assumere una configurazione più consona in funzione delle rispettive aspirazioni per la stagione in corso. Vicenza che sale al terzo posto con tre vittorie e due pareggi si trova a rincorrere la coppia di leaders che finora sanno solo vincere (Renate e Padova), mantenendo i quattro punti di distacco, mentre la portacolori dell’Ovest Vicentino compie un saluto triplo, salendo adesso al 14° posto in affollata coabitazione. Quattro le imbattute, col Lecco ad aggiungersi al trio sul podio.

QUI VICENZA. Tutte nel secondo tempo e tutte segnate dai biancorossi – contando anche l’autogol di Leberve – le tre reti del match milanese che ha visto il Lane mettere a segno il punto vincente a poco più di 5 minuti dal 90′. Costa per l’1-0 su punizione e Morra (il 3° gol per lui da zampata in mischia) per il 2-1 sono i giocatori a segno nella seconda vittoria esterna della stagione, maturata a Sesto San Giovanni contro gli aranciioni. Nota negativa: un altro cartellino rosso a carico di un bianco-rosso (espulso Greco nel tempo di recupero finale). Sui 1.100 spettatori presenti alla partita giocata sabato, quasi in 500 i vicentini sugli spalti, compreso il clan Rosso della proprietà, al completo. Si torna in campo già domani con il big match del Menti con la co-capolista Renate.

QUI ARZIGNANO. E’ Cerretelli il primo matchwinner della stagione per l’Arzignano, freddo e cecchino nel trasformare dal dischetto e consegnare tre punti di sollievo per tutti al Dal Molin, dopo un derby tosto con i veneziani di Chioggia e Sottomarina. Sempre a segno nel finale di gara l’attaccante, al secondo gol con la nuova maglia. Contro la Clodiense le buone notizie sono in realtà due: dopo le scoppole degli esordi, è festa anche per la porta rimasta inviolata per la prima volta dal team – l’Arzichiampo – peggior difesa fin qui tra le venti del girone. Un (gradito) aiutino, dopo comunque una buona gara dei vicentini, arriva dagli ospiti che rimangono in dieci uomini da prima di metà ripresa, per poi concludere in nove. Mercoledì trasferta infrasettimanale a Lecco, con gara alle 18.30.