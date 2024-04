Il Vicenza la ribalta last minute con babygol e rigore nei “bassifondi”. Arzichiampo salvo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ una domenica di festa al quadrato per le due portacolori vicentine di serie C. Vetrina per una volta per l’Arzignano Valchiampo, che mette a frutto la sterzata decisa dal club con il cambio di guida tecnica conquistando ieri la salvezza diretta (senza l’imbuto playout) in serie C, obiettivo stagionale raggiunto. Su sponda “Lane”, invece, proprio quando ormai ci si stava rassegnando al ko con l’Alessandria e, soprattutto, all’interruzione della striscia di risultati utili, ecco che arriva il gol che non t’aspetti firmato dal 19enne Busato, e pure il ribaltone nel recupero su calcio di rigore, realizzato dal puntero Ferrari al 95′. Si firma allora il 16° risultato ok consecutivo.

La curiosità della domenica: in gol Busatto per i piemontesi (un ex biancorosso), Busato per i vicentini. Di certo, perdere all’ultima di campionato in casa dell’ultima in classifica e già da tempo retrocessa, non sarebbe stato un buon biglietto da visita in ottica playoff. Niente curiosità ma solo certezze assolute dallo stadio Dal Molin di Arzignano, dove l’1-1 con gli orobici dell’Atalanta junior consente di mantenere il margine di regolamento per “scansare” la post season. Bastava un punto e così è stato. Il 16° posto vale sì la quintultima piazza ma la Pro Sesto è sotto di 9 punti, quanto basta per annullare gli spareggi come da regola, premiando i giallocelesti di Bentivoglio.

Una vittoria che consolida il 3° posto per i biancorossi, in una giornata in cui sono stati lasciati a riposo acciaccati e diffidati, che puntano alla miglior griglia possibile in vista dei playoff per salire in serie cadetta. L.R. Vicenza chiude la regular season a quota 71 punti, frutto di 20 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte (solo una nel girone di ritorno). A 9 punti dal Mantova dominatore del girone A per tre quarti di stagione, tirando i remi in barca nella parte finale a promozione raggiunta (tre ko nelle ultime cinque), a 6 punti dai cugini veneti del Padova, anche loro ai playoff tra le favorite per il salto in B. Dietro, staccate, Triestina (di 7 punti), Atalanta Under 23, Legnago e tutte le altre.

Sul fronte Ovest Vicentino l’incontro di ieri con i talenti della Dea era iniziato come peggio non si poteva, con Arzichiampo sotto di un gol dopo 18 secondi a causa di un rinvio sballato del portiere Pigozzo, e attaccanti ospiti ad approfittarne. A metà del primo tempo, ad ogni buon conto un’incornata aerea di Mattioli su cross atipico dal centro di Bernardi ristabilisce il pari al 25′. Nella ripresa c’è tanto di poco, sui rispettivi fronti offensivi, con vicentini allora ad attendere il triplice fischio per esultare, dopo un finale di stagione in discreto crescendo per mettere il punto sulla salvezza. Dieci vittorie, ben 14 pareggi e altrettante sconfitte nel curriculum in cifre per il club di Lino Chilese, con 44 punti a fine corsa.

