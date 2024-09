Fermato un rifornitore di cocaina: in manette un 22enne. In casa anche altre droghe

Un piccolo ma fornito “bazar” di diverse droghe da vendere al dettaglio è stato scoperto e smantellato dai Carabinieri della compagnia di Schio, dopo l’incontro – notturno – con un giovane di 22 anni residente in città, trovato in possesso di cocaina. Undici involucri con la polvere bianca – e un ovulo con hashish – sono stati sequestrati al termine dell’ispezione personale in strada nei confronti del ragazzo, le cui iniziali sono Y.A.

Il controllo è avvenuto alle 3.30 della notte tra mercoledì e giovedì dopo che il giovane ha adottato un atteggiamento diffidente e sospetto nei confronti dei militari, i quali non potevano non sincerarsi del motivo reale della presenza di quel soggetto a tarda notte. Oltre alle sostanze vietate, il soggetto deteneva una somma di 750 euro in contanti, di cui non ha saputo dare giustificazione plausibile.

Dopo aver svolto un primo accertamento sull’effettiva residenza del 22enne, i Carabinieri si sono spostati a Magrè presso la residenza. La perquisizione domiciliare ha portato a un secondo sequestro di sostanze stupefacenti, di varia tipologia: hashish e marijuana, oltre a uno kit tipici utilizzati per confezionare le dosi da smerciare al dettaglio ai consumatori di droga.

Oltre alla denuncia per detenzione ai fini di spaccio, al giovane di Schio verrà poi contestato anche il reato di ricettazione, in quanto in suo possesso sono state trovate ben due carte d’identità di cittadini scledensi che ne avevano denunciato lo smarrimento. A procedure di identificazione e notifica delle denunce ultimate, si è proceduto all’udienza di convalida dell’arresto operato nel corso della notte nelle ore successive, il venerdì mattina. Il giudice del Tribunale di Vicenza, dopo aver esaminato il caso, ha disposto il regime di custodia degli arresti domiciliari.