Centri estivi al… bando: dal Comune si rinnova il contributo economico alle famiglie

Per tutte le famiglie thienesi che hanno iscritto i proprio bambini ai centri estivi in città o nei paese limitrofi viene rinnovata con la stagione 2025 la possibilità di accedere al bando di contributi economici dedicati. Ci sarà tempo fino a martedì 30 settembre (a partire dal 25 agosto).

A renderlo noto nei giorni scorsi è stato il Comune di Thiene, pubblicando il testo completo sul sito istituzionale e le condizioni. Il rimborso da richiedere può essere totale o parziale, con limite massimo di 400 euro (600 in caso di minori con disabilità) delle spese o quote di iscrizione sostenute nel periodo 9 giugno/9 settembre 2025.

Necessaria è la residenza a Thiene, mentre è concessa massima libertà riguardo alla sede di frequentazione delle attività ludiche estive, debitamente documentata. “Si tratta di un importante sostegno economico finanziato in parte dal fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in parte dal Comune – spiega Anna Maria Savio, assessora alle Politiche Sociali – e che viene riconfermato. È un’iniziativa significativa perché dà sollievo alle famiglie. Oltre ad essere esperienze educative, ricreative e di socializzazione per i bambini e ragazzi, i Centri Estivi rappresentano un aiuto concreto per le famiglie che devono conciliare i tempi di vita e di lavoro. Si prevede un contributo nella misura massima di 400 euro per bambino o ragazzo frequentante e di euro 600 nel caso in cui ci siano condizioni di disabilità”.

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono la residenza del minore interessato nel Comune di Thiene per il periodo di frequenza del centro estivo, l’attestazione Isee, ordinario o corrente, pari o inferiore ad euro 25 mila euro (in mancanza di attestazione Isee ricevuta presentazione Dsu) in corso di validità e priva di omissioni/difformità, per i cittadini extracomunitari il possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo, il non aver già ottenuto un contributo economico da soggetti pubblici e/o privati a totale copertura delle spese di iscrizione e frequenza inerenti le attività in parola e l’iscrizione del minore nel periodo delle attività del Centro Estivo.

La domanda dovrà essere presentata dal genitore o tutore compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Thiene www.comune.thiene.vi.it o da www.sportellofamigliathiene.it, dove sono riportati anche l’elenco dei documenti da allegare alla domanda e i criteri, le modalità e gli importi del contributo, e dovrà essere inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica ordinaria protocollo@comune.thiene.vi.it a partire dalle ore 9.30 di lunedì 25 agosto 2025. Il temine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al Bando sono le ore 12.30 di martedì 30 settembre 2025. Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi alla Persona ed alla Famiglia del Comune di Thiene, tel. n. 0445-804.723 oppure 0445-804.735.

