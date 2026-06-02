Lo shopping gentile di Asiago: nei negozi le cartoline con i disegni dei bambini

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Basta un piccolo gesto per cambiare la giornata e strappare un sorriso. Un piccolo gesto che rende migliore la vita. Ad Asiago lo hanno potuto constatare con gioia i cittadini e i turisti che uscendo dai negozi dopo un acquisto, si sono trovati tra le mani una sorpresa inaspettata. Non un semplice scontrino o un biglietto di ringraziamento, ma una ‘Cartolina gentile’, cioè uno dei 4.500 messaggi unici e colorati nati dal cuore e dalla fantasia dei bambini del territorio.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di Confcommercio, del Comune e del Consiglio dei Ragazzi. “E’ un esempio di come si possa creare comunità attorno ad un’idea semplice e ad un messaggio positivo”, ha sottolineato il presidente di Confcommercio Asiago Mirco Presti. Un centinaio di negozi di Asiago stanno distribuendo in questi giorni ai clienti, cittadini e turisti, che ricevono, con il proprio acquisto una di queste cartoline speciali. A realizzarla i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Patrizio Rigoni di Asiago, dell’associazione Abracadabra e della cooperativa San Matteo. L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi e oggi in pieno svolgimento, è nata dalla collaborazione tra il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr) e il Mandamento di Asiago Confcommercio Vicenza, con il supporto del Comune di Asiago.

“L’assessore Ludovica Tondello ha creato la connessione tra le varie realtà in vista dell’iniziativa nazionale sulla gentilezza, che vedeva coinvolti tutti i Ccrr riconosciuti in Italia – ha evidenziato Mirco Presti – L’obiettivo iniziale era quello di pensare ad un progetto che vedesse protagonisti i bambini e i ragazzi, con le attività commerciali di Asiago, in un lavoro di squadra, al fine di valorizzare il tema della gentilezza, ma anche dell’accoglienza e dell’ospitalità”. Da qui è nata la proposta, studiata dal locale Consiglio dei Commercianti assieme all’agenzia di comunicazione HH Design: creare delle “Cartoline Gentili” nelle quali i bambini e i ragazzi rappresentassero a proprio modo la gentilezza, con disegni, pensieri e filastrocche. Ognuno ha un proprio modo di esprimere questo concetto e proprio la varietà di elaborati rappresentava la vera ricchezza dell’iniziativa. Il risultato ottenuto in queste settimane è stato davvero sorprendente. Tanti i messaggi che toccano il cuore distribuiti dai commercianti, impreziositi dai disegni dei giovani autori: “Piccola gentilezza, grande cambiamento”, recita una cartolina; “Cuore gentile, anima pura” si legge su un’altra; “Condividere è un gesto di gentilezza”, un’altra ancora, in un caleidoscopio di colori e parole.

“L’entusiasmo espresso da chi queste cartoline le ha realizzate è stato contagioso, perché c’è stata un’autentica corsa delle attività ad aderire ed ora registriamo la sorpresa e la gioia dei nostri clienti nel ricevere questi bellissimi messaggi – ha concluso Presti – È certamente un bell’esempio di come si possa creare comunità attorno ad un’idea semplice e ad un messaggio positivo, valorizzando le attività del commercio come luoghi della socialità, portatori di valori che vanno oltre l’aspetto puramente economico”. Per il presidente di Confcommercio Asiago “questa è solamente una delle numerose iniziative che ci piacerebbe avviare dal prossimo anno per avvicinare il mondo dei bambini e delle famiglie ai nostri negozi, sostenendo per quanto possibile le attività educative dei primi e allo stesso tempo sensibilizzando sul tema del sostegno all’economia locale, fondamentale per la sopravvivenza del nostro tessuto economico”.

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