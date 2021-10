Ciclismo, domani in Giro del Veneto. Ecco dove passerà nel Vicentino

168,8 chilometri lungo i quali saranno distribuiti 2.168 metri di dislivello: è quello che aspetta i ciclisti in gara domani 13 ottobre al Ride the dreamland – Giro del Veneto 2021: sarà un percorso spettacolare, immerso nei Colli Berici ed Euganei, con qualche tocco di novità ma sempre nel solco della tradizione. La storica gara infatti si rinnova con la partenza a Cittadella e tocca nuove tappe inedite. La gara è riservata alle categorie professionisti, élite ed under 23. I ciclisti partecipanti si metteranno alla prova attraversando le province di Padova e Vicenza. Nel dettaglio, dopo la partenza dalla città medioevale di Cittadella, il Giro prosegue attraverso i luoghi che ospitano i capolavori del Palladio, Piazzola sul Brenta e Vicenza. Quindi, la millenaria Abano Terme, prestigioso centro termale, che prepara al gran finale a Padova, con arrivo in una delle più grandi piazze d’Europa: Prato della Valle. La partenza da Cittadella è prevista alle 12, mentre l’arrivo in centro a Padova sarà intorno alle 16. Nel Vicentino la competizione ciclistica toccherà Camisano Vicentino, Longare, Vicenza, Arcugnano, San Gottardo, San Giovanni in Monte e quindi Nanto. Il passaggio della gara nel capoluogo è previsto dalle 12 alle 14. Nei tratti cittadini interessati dal transito dei ciclisti, saranno attuate modifiche alla circolazione, con possibili rallentamenti diffusi in tutto il quadrante sud est della città, centro storico e dorsale dei Berici.

Il passaggio porterà a modifiche nella viabilità in centro a Vicenza. In base all’andamento della gara, è prevista infatti la chiusura delle strade del percorso: viale Riviera Berica, Borgo Berga, piazzale Fraccon, viale Margherita, viale Giuriolo, piazza Matteotti, corso Palladio, piazza Castello, piazzale De Gasperi, viale Roma, viale Venezia, pontara di Santa Libera, viale Dante, viale X Giugno. Tutte le laterali che afferiscono al percorso di gara saranno intercluse al transito o subiranno diversa disciplina.

Cambiamenti anche per il trasporto pubblico locale: In città sono previste deviazioni per i percorsi degli autobus urbani ed extra urbani. Svt ha comunicato la temporanea modifica dei percorsi di molte linee di autobus, urbani ed extraurbani, a seguito della chiusura di alcune strade del capoluogo, a partire dalle 11.45 fino alle 14, quando dovrebbe essere ripristinata la normale viabilità. “Gli utenti che domani intendono utilizzare il servizio di trasporto pubblico in quella fascia oraria – spiega una nota di Svt – sono pertanto invitati a consultare il sito svt.vi.it, dove è possibile trovare per ciascuna linea la descrizione precisa delle eventuali modifiche al percorso previste. Le variazioni riguarderanno sia le corse ordinarie, sia alcune corse bis per il rientro degli studenti all’uscita da scuola”. Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.